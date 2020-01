Valls no se suma al pacte de pressupostos i acusa Colau de "curtesa de mires"

No hi haurà sorpresa al ple de Barcelona de divendres. Els pressupostos que ha pactat el govern dels comuns i els socialistes amb ERC i JxCat s'aprovaran amb els vots a favor dels regidors d'aquestes formacions –33– i amb el vot en contra dels de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP. La incògnita que quedava per resoldre era què faria la formació que encapçala l'ex primer ministre francès Manuel Valls, que a la comissió d'economia de divendres no va verbalitzar el seu vot i, fins i tot, va elogiar aspectes de la proposta com l'increment de la partida destinada a habitatge, que puja fins a 171 milions d'euros, i deixava la porta oberta a una abstenció. No serà així. En la roda de premsa d'aquest dimarts, Valls, que ha recordat que la seva formació va fer possible l'actual govern municipal amb els vots de la investidura, ha avançat que s'oposaran als pressupostos. En critiquen aspectes com la "curtesa de mires" del govern de Colau tancant la porta al projecte de l'Hermitage a la Nova Bocana i el "fracàs" en política d'habitatge.

La seva formació també ha criticat que el govern municipal els hagi "exclòs" de les converses prèvies al pacte a quatre per als pressupostos, perquè entén que això respon a estratègies "d'una altra índole". "Només s'ha buscat la via de la reciprocitat amb ERC", ha criticat en referència a la negociació paral·lela per aprovar els comptes de la Generalitat. "Barcelona no pot ser moneda de canvi", ha sentenciat.

Valls sí que ha destacat alguns aspectes positius del pacte, com el mateix fet de sortir de la situació de pròrroga pressupostària o que els hagin acceptat propostes com la inversió per a la biblioteca de Sarrià i noves escales mecàniques a Gràcia i Horta. Però això, ha dit, ha pesat menys que l'altre plat de la balança.

Al ple de divendres, doncs, vuit dels 41 regidors que formen el ple de Barcelona votaran en contra dels pressupostos del govern municipal.