Bars i restaurants, només menjar per endur a partir d’aquesta nit; 80 anys de l’afusellament del president Companys, i la moció de censura a Bartomeu podria endarrerir-se per la pandèmia: les claus del dia, amb Antoni Bassas (15/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 15 d’octubre del 2020. Aquesta matinada ha fet vuitanta anys que el president de la Generalitat Lluís Companys va ser afusellat al castell de Montjuïc, a Barcelona.

La calor ja no ha de tornar. Avui el dia ha començat amb entre 3 i 5 graus menys que ahir i el cap de setmana també tindrà nits de tapar-se, però els migdies ja seran més suaus i a mitjans de la setmana que ve el fred podria marxar alguns dies. Aquesta tarda encara hi haurà tempestes puntuals en comarques de Girona.

1. Aquesta mitjanit han de tancar bars i restaurants a Catalunya. Aquesta restricció, aprovada pel Govern, està pendent que l’aprovi el TSJC. S’impedirà el consum a l’interior d’aquests establiments i també a les terrasses, i únicament es permetrà el servei de recollida de menjars o begudes i el d’entrega a domicili. És una limitació quasi idèntica a la que es va desplegar en l’anomenada fase 0 de la desescalada, la més restrictiva en la majoria d’àmbits socials.

“Hem d’actuar avui per evitar un confinament les setmanes vinents”, va afirmar ahir Pere Aragonès: “Són decisions difícils però del tot imprescindibles per fer front a la primera envestida de la segona onada de la pandèmia. Els bars i restaurants de Catalunya només podran servir menjar per emportar i a domicili els propers 15 dies, el consum a l’interior i a les terrasses queda suspès. És una mesura dolorosa per al sector, ho comprenem i prendrem mesures per acompanyar-los en aquest esforç col·lectiu”

El Gremi de Restauració ha portat la decisió als tribunals. Roger Pallarols, director general del Gremi: “Abans d’enfonsar la ciutat de Barcelona amb una mesura d’aquestes característiques s’han de trobar altres alternatives. Hem anunciat a la Generalitat que si no rectifiquen portarem als tribunals la impugnació d’una resolució que ens sembla inadequada, en el repte de fer front a la greu crisi econòmica, i jurídicament qüestionable”

Les noves restriccions plantejades per Salut també limiten altre cop l'activitat als teatres, cinemes i auditoris: l’aforament passa del 70% al 50%. I és que la consellera Vergés va afirmar que el virus està entrant als geriàtrics, on ja han mort 41 ancians. La consellera Budó va dir que fent ara aquests sacrificis el que es busca és salvar la campanya de Nadal.

Pensin que a França el president Macron va anunciar ahir el toc de queda a les grans ciutats per frenar l’epidèmia. Els francesos tindran prohibit sortir de casa de les 9 de la nit a les 6 del matí.

2. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna al PP per haver-se lucrat amb la trama Gürtel. En línies generals és la mateixa sentència de l'Audiència Nacional que el maig del 2018 va desembocar en el triomf de la moció de censura contra Mariano Rajoy. La sala penal constata que tant el PP com l’exministra Ana Mato es van lucrar amb els delictes comesos per la trama Gürtel (1999-2005), encara que no coneguessin les corrupteles.

La sentència imposa 13 anys de presó per a Rosalía Iglesias, dona de Luis Bárcenas. Ara Iglesias haurà d’ingressar a la presó, perquè la sentència, tot i que es pot recórrer al Constitucional, ja és ferma i s’ha d’executar. I per cert, això fa molta por al PP, perquè temen la reacció de Bárcenas a l’empresonament de la seva dona. L’extresorer del PP sempre ha amenaçat amb engegar el ventilador si la seva dona acabava entre reixes. Sorprenentment, l’Audiència Nacional no en va dictar l’ingrés el maig del 2018, però ara el Suprem constata que Iglesias “tenia ple control i capacitat de gestió sobre els comptes bancaris de la seva titularitat” i nega que la seva participació en la trama es limités a firmar. També haurà d’entrar a la presó Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) i exmarit d’Ana Mato, condemnat en ferm a 14 anys i 4 mesos.

D'altra banda, el magistrat del Tribunal Constitucional Fernando Valdés va presentar ahir la seva dimissió després que la justícia l’hagi processat per un presumpte delicte de maltractaments contra la seva dona.

3. Imatges de la plaça Urquinaona de Barcelona, ahir a la nit, en el primer aniversari de la sentència del Procés. Centenars de manifestants van arribar a bolcar alguns contenidors enmig d’una gran desplegament policial, amb helicòpter inclòs.

Pel que fa a les càrregues d’ara fa un any, als Mossos hi ha 37 agents investigats i 423 condecorats. El departament d’Interior va posar en marxa “l’auditoria més gran de la història” dels Mossos –encara oberta–, que de moment suma tres agents sancionats. La xifra d’agents sota la lupa, però, és deu vegades inferior a la de policies condecorats per aquell dispositiu, i contrasta amb la polèmica generada aleshores per la seva actuació contundent. Segons va avançar ahir El País, dels 423 policies condecorats per la seva actuació, 140 són agents antidisturbis.

4. No us perdeu aquestes quatre pàgines dedicades al 80è aniversari de l’afusellament de Lluís Companys que ha coordinat la Sílvia Marimon Molas. La família de Companys rebrà avui a les 18.30 h, un document que acredita la nul·litat del judici. L’entrega la faran l’expresident Quim Torra i la consellera Esther Capella a Montjuïc. La reneboda de Lluís Companys col·locarà una stolpersteine en record seu a la plaça de Sant Jaume. Les stolpersteines són llambordes creades per Gunter Demnig en record de les persones deportades pels nazis.

5. Als esports, si sou socis del Barça i esperàveu anar a votar d’una vegada la moció de censura a Bartomeu després que la recollida de firmes fos un èxit sense precedents, espereu asseguts, perquè ahir Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, va obrir la porta a esperar almenys els 15 dies de les restriccions que comencen avui per obrir les urnes. I publiquem també una entrevista a Toni Bou, el pilot de trial 14 vegades campió del món, en què, com veuen, diu que ha hagut de treballar molt la concentració perquè és molt despistat.



Fins aquí les claus del dia. Vivim temps difícil, venen dies durs. El que pugui que ajudi tots aquells que no poden treballar.



Tornem després amb l’anàlisi