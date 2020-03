23 morts a Catalunya només avui, i Sánchez anuncia un pla de 200.000 milions: les claus del vespre amb Antoni Bassas (17/03/2020)

Les principals notícies del dimarts, 17 de març del 2020. Demà el sol tornarà a entrar per la finestra, al matí farà més fred però al migdia la temperatura s'enfilarà més que els últims dies. La primavera comença divendres però a llarg termini el termòmetre sembla que més aviat tendirà a baixar una mica.

1. Les xifres, abans que res: 11.309 casos a Espanya i 509 morts. Catalunya ha actualitzat les xifes aquest vespre, 1.866 i 41 morts, 23 més en un sol dia. El doctor Simón ha assegurat que s'està treballant logísticament perquè d'aquí a dos o tres dies també es pugui fer els test als malalts lleus. En aquest sentit, l'epidemiòleg ha recordat que un alt percentatge de casos no requereixen assistència hospitalària, per bé que ha entès els dubtes que pot generar en una persona passar la malaltia al domicili. També en els casos que han rebut l'alta i que són enviats a casa, el protocol aconsella mantenir-se en quarantena uns 14 dies o fins que es rebi la prova negativa.

2. Pedro Sánchez ha anunciat una gran injecció econòmica dedicada a les empreses per fer front al coronavirus. Un equivalent al 20% del PIB. Sánchez: "Mobilitzarem gairebé 200.000 milions d'euros". Dels 200.000 milions, 117.000 seran públics, i la resta de recursos, privats. Es tracta de proporcionar "tota la liquiditat que necessitin" a les empreses a través d'avals públics.

Per als autònoms, Sánchez ha anunciat que es flexibilitzen les condicions d'accés a les prestacions d'atur per a aquells que tinguin pèrdues d'ingressos importants.

3. UGT i CCOO han acollit positivament la mesura. També s'han decretat moratòries en el pagament de les factures de llum, aigua i gas per a les persones que vegin disminuir els seus ingressos a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. Si aneu a Ara.cat trobareu un resum de les principals mesures anunciades per Sánchez en un altre llarg i retòric discurs.

4. Per cert, que Sánchez ha contestat una pregunta sobre la crisi a la casa reial a causa de l'admissió implícita feta pel rei Felip VI que el seu pare li volia deixar diners d'origen que podria ser delictiu.

Sánchez: "Segons el meu parer, només puc donar suport a la decisió que ha pres el rei Felip VI. Crec també que són unes mesures necessàries i coherents amb les actuacions relacionades amb la transparència i exemplaritat que s'ha impulsat durant el regnat del Felip VI des de la casa reial"

I parlant del rei, aquesta tarda s'ha informat que demà a les nou del vespre el rei Felip VI dirigirà un discurs als ciutadans.

5. El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei que permet la celebració dels plens municipals a distància.

6. Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha emès un missatge des de casa seva, on està confinada: "Estem fent el que s'ha de fer i s'està començant a notar", i ha posat com a exemple la baixada del 75% de la demanda al transport públic que hi ha hagut el dia d'avui: "Hem de seguir en aquest camí".

7. Atenció, estudiants de segon de batxillerat, perquè les proves d'accés a la universitat (PAU), que s'havien de fer entre el 9 i 11 de juny, han quedat ajornades, després d'una reunió de representants del govern espanyol, les comunitats autònomes i els rectors de les universitats que ha durat quasi quatre hores.

8. I acabem informant que la Federació Espanyola de Futbol ha comunicat que la Lliga s'acabarà, encara que sigui jugant a l'estiu i, per tant, ni el Barça serà campió ara ni l'Espanyol baixarà a segona ara.

La UEFA ha anunciat que l'Eurocopa 2020 es disputarà un any després, el 2021, i la Copa Amèrica també s'ajorna un any.

Nosaltres tornarem amb les claus del matí demà a les 8.