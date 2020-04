La paralització del Registre Civil de Barcelona va deixar sense inscriure 4.000 defuncions en un mes

El Registre Civil de Barcelona va deixar d'inscriure 4.000 defuncions entre el 23 de març i el 17 d'abril passat per la falta de personal a causa de l'emergència sanitària pel covid-19. La declaració de l'estat d'alarma va suspendre la majoria de tràmits que es fan en aquest organisme, excepte les inscripcions de naixements i de morts, però amb tan sols sis funcionaris treballant inicialment de manera presencial al registre, la majoria de la documentació va quedar pendent. Aquestes últimes setmanes hi ha hagut cues de famílies que anaven a les portes de l'edifici per assegurar-se un torn per inscriure el seu fill acabat de néixer. En el cas de les defuncions, l'augment de tràmits derivats de la incidència del coronavirus va obligar els funcionaris a prioritzar les llicències d'enterrament perquè les famílies poguessin enterrar els seus familiars, i el document d'inscripció, que és el que permet cobrar les prestacions de viudetat o orfandat, va quedar pendent.

Des de dilluns passat, 45 dels 80 funcionaris del registre tornen a treballar a les instal·lacions de Barcelona de manera presencial, amb els equips de protecció pertinents. Segons l'últim informe de seguiment de la crisi del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'increment de plantilla ha permès fer 360 inscripcions de defuncions en un dia i s'ha arribat a redactar l'esborrany per poder fer un total de 1.900 documents d'aquest tipus. "El problema és que es va reduir personal però de naixements n'hi ha continuat havent igual i s'han disparat les llicències d'enterrament", admet la degana dels jutjats de Barcelona, Mercè Caso, a l'ARA.

Tots els registres civils tenen al capdavant tres jutges i secretaris judicials que són els que s'encarreguen de donar fe dels documents que s'hi tramiten i resoldre les al·legacions, però no es tracta d'un òrgan judicial sinó administratiu i depèn del ministeri de Justícia. Una de les problemàtiques que arrossega és precisament que s'ha quedat sense resoldre si havia de continuar mantenint aquesta dependència o passar a formar part d'un altre organisme més avesat als tràmits administratius. "Amb aquest debat ningú ha fet front a la necessitat de modernització perquè no se sap quina administració s'ho quedarà", diu Caso.

El recompte de dades

Un dels problemes a nivell estatal que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia del covid-19 és la dificultat de tenir una dada exacta del nombre de víctimes mortals provocades pel virus. Una de les idees que hi havia sobre de la taula era comparar el nombre total de defuncions inscrites als registres civils de tot Espanya amb les que es van inscriure durant el mateix període de març i abril de l'any passat. Però el problema és que alguns registres, com el de Barcelona, no havien pogut comptabilitzar encara totes les inscripcions a causa del col·lapse provocat per la falta de personal.

Segons l'últim balanç del TSJC, altres registres civils de Catalunya van incrementar un 40% les inscripcions de defuncions la primera setmana de l'emergència sanitària i un 98% la tercera setmana. Només la setmana passada, per exemple, es van registrar a tot Catalunya un 120% més d'inscripcions de defuncions que durant el mateix període de l'any 2019, i això que no estaven incloses encara les 4.000 inscripcions pendents del registre barceloní.