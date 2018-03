Els veïns denuncien l'Ajuntament de Sant Adrià per deixar construir un crematori

El conflicte pel projecte de complex funerari a Sant Adrià s'ha traslladat als tribunals. La plataforma Stop Crematori ha denunciat l'Ajuntament, a través d'un contenciós administratiu, per haver concedit a l'empresa Tanatori del Litoral les llicències necessàries per construir un tanatori i un crematori al barri de la Catalana, molt a prop de la Ciutat Esportiva del RCD espanyol.

La plataforma ho ha anunciat al final de la manifestació contra el crematori que ha organitzat avui a la ciutat i que ha aplegat unes 300 persones. Durant la marxa s'ha reclamat diverses vegades la dimissió de l'alcalde, Joan Callau, i s'ha repetit que "Sant Adrià no és un abocador". La plataforma considera que el crematori suposaria un augment de la contaminació en una ciutat que ja té una incineradora de residus i suporta alts nivells de trànsit rodat. L'Ajuntament ho nega i per això ha autoritzat les obres, que compten amb l'aval de la Generalitat i han de començar a la primavera.

La plataforma ho vol impedir i podria demanar al jutge que paralitzi els treballs de construcció fins que resolgui el contenciós. A més, no descarten recórrer a la via penal. Paral·lelament els activistes continuaran amb les mobilitzacions i no descarten accions més directes que les manifestacions i cassolades, que fins ara han protagonitzat l'oposició al crematori.