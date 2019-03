En llibertat provisional un dels dos empresonats per la violació en grup de Sabadell

El jutjat de Sabadell que investiga la violació en grup denunciada per una jove en una antiga sucursal bancaria del municipi ha deixat en llibertat amb càrrecs un dels dos homes que estava a la presó provisionalment per aquests fets. Es tracta d'un home a qui la víctima havia identificat inicialment. Tot i així, el jutge ha tingut en compte que els informes toxicològics descarten la seva participació en els fets perquè no s'han trobat restes genètiques ni biològiques seves en les diferents proves que s'han practicat.

A més, la parella d'aquest home i un altre testimoni han declarat que la nit dels fets aquesta persona va ser a casa seva tota la nit, allunyant-lo del lloc on s'hauria materialitzat l'agressió sexual múltiple.

D'aquesta manera, dels vuit detinguts, només una persona continua ingressat a la presó preventivament. Fa uns dies el jutge també va dictar una ordre de recerca i captura contra un altre investigat que no es va presentar a signar als jutjats quan li tocava i que continua il·localitzable. De fet, dilluns es va fer una vista a l'Audiència de Barcelona per la situació d'aquest investigat, a la que tampoc es va presentar. Hi ha dues persones més ingressades al centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca, pendents d'una ordre d'expulsió.

Com a mínim dos autors

L'anàlisi de les mostres extretes de la víctima demostren la relació amb l'agressió sexual de dos dels vuit investigats, el perfil genètic dels quals coincideix amb les mostres biològiques extretes a la víctima o trobades a la seva roba. D'altra banda, hi ha material que no s'ha pogut identificar i que podria pertànyer a altres persones.

Un dels investigats que segons les anàlisis toxicològiques hauria participat en l'agressió sexual és l'home que continua preventivament a la presó i que va ser identificat per una testimoni com la persona que va treure fora de la nau a la víctima. Una parella que passava en cotxe per la zona, la va recollir i la va portar a la comissaria. La defensa d'aquest home havia presentat un recurs demanant la seva excarceració, però l'Audiència de Barcelona ho ha denegat.

L'altre investigat a qui es relaciona amb l'agressió sexual múltiple a través de les proves toxicològiques és l'home que es trobava en llibertat provisional i que va fugir. Hi ha dictada una ordre de recerca i captura en contra seva. Aquest home tenia retingut el passaport i s'havia de presentar periòdicament als jutjats com a mesura cautelar. Les dues primeres vegades ho va fer, però després va fugir i ja no se l'ha localitzat més.

"Amb la informació de la que es disposa a dia d'avui, s'estima que respecte d'aquests dos investigats hi ha indicis d'autoria, d'haver estat els autors, a més d'una tercera persona no identificada, de les tres agressions sexuals que es van produir a la nau", conclou el jutge en un dels seus escrits.

Fiança a l'acusació popular

D'altra banda, el jutge ha exigit una fiança de 3.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell perquè pugui personar-se com a acusació popular en el procediment penal, tal i com el consistori havia sol·licitat.