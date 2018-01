Estampes d'un diumenge de fred i neu

Els xàfecs de la nit i la matinada han estat en forma de neu a cotes d'entre 800 i 1000 metres al Pirineu. La nevada ha estat lleu en general, per bé que ha arribat a agafar al fons d'algunes valls com la Cerdanya, el Ripollès, Andorra o l'Alt Urgell, però també en zones elevades dels Ports o del massís del Montseny.

El gruix de neu ha estat poc rellevant, però ha sumat uns quants centímetres més als gruixos que es van acumular ara fa justament una setmana. Les baixes temperatures dels darrers dies n'han evitat la fusió.

A mig matí de diumenge han tornat a proliferar els xàfecs de neu en algunes zones del Pirineu i el Prepirineu, novament a l'entorn dels 1000 metres d'altitud. Els ruixats tornaran a estendre's al llarg de la tarda a nombroses comarques de la meitat nord i del nord-est del país. Les imatges següents han estat enregistrades a cota 1400 m a les afores de Bagà (autor, Oriol Cazorla)

El temps tendirà a estabilitzar-se clarament a partir de dilluns, coincidint amb l'inici de la Setmana dels Barbuts, tradicionalment la més freda de l'any. Aquesta setmana és la que inclou les celebracions de Sant Pau Ermità (15 de gener) i Sant Antoni Abat (17 de gener), dos sants amb barbes espesses.

L'entrada de vents de ponent i mestral, més temperats, a partir de dimarts faran que enguany segurament no sigui la més freda de l'hivern. No es complirà, per tant, la tradició, tot i que cal recordar que l'estadística sí que ha permès comprovar que el període comprès entre el 10 i el 20 de gener sol ser, efectívament, el més fred de tot l'any.