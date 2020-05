La preinscripció escolar començarà el 13 de maig de forma telemàtica i el 19 de manera presencial amb cita prèvia

Ja hi ha data per a la preinscripció escolar del curs 2020-2021, que es farà majoritàriament per via telemàtica, tal com ja havia avançat l'ARA. En el cas d'educació infantil, primària i ESO es farà entre el 13 i el 22 de maig -a partir del 13 de forma online i a partir del 19 de forma presencial amb cita prèvia per a les famílies que no la puguin fer telemàticament. Per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat, del 2 al 8 de juny per a cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny. Per a la preinscripció presencial es recomana que hi vagi una sola persona, amb la documentació preparada i mascareta i guants.

El departament d'Educació ha confirmat les dates després d'ajornar la preinscripció prevista per al 23 de març a causa de l'estat d'alarma. A partir del dia 13 també s'obririen els centres educatius "per a la desinfecció, condicionament i treball administratiu", per tal que els equips directius rebin i ordenin les sol·licituds virtuals de les famílies.



Com funcionarà?

Enviant la documentació escanejada o fotografiada a l'email de l'escola

Fins ara, les famílies presentaven les seves sol·licituds al centre que escollien en primera opció. Ara, i per primera vegada, tot el tràmit es podrà fer online. S'habilitarà un portal web (preinscripcio.gencat.cat), on les famílies s'hauran de descarregar un formulari telemàtic i després caldrà enviar la documentació necessària, ja sigui escanejada o fotografiada, a través d'un correu electrònic de l'escola que vulguin en primera preferència.

I si no tinc internet?

Caldrà demanar cita prèvia per portar els papers a l'escola

Per les famílies que no tenen internet o no saben com fer el procediment online, està previst que durant uns dies els centres obrin per rebre de manera presencial les sol·licituds. Aquesta opció estarà disponible a partir del dia 19 de maig i fins el 22. Ara bé, si una família vol presentar la sol·licitud de manera presencial, caldrà demanar cita prèvia al centre que han triat en primera opció, ja sigui trucant per telèfon o a través d'internet.

Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic. El departament els demana que a les webs dels centres hi hagi ben visible un anunci amb l'horari, el correu electrònic, el telèfon i l'eina de la cita prèvia.

Quines mesures he de prendre?

Només una persona, amb mascareta i guants i, si pot ser, bolígraf propi

Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones per fer les gestions (preferiblement, només una persona). Es recomana portar mascareta i guants, portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada ja des de casa. Si el centre fa emplenar les sol·licituds en paper, també es recomana que les famílies duguin el seu propi bolígraf.

Si qui ha de fer la preinscripció són persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament o bé tenen símptomes de covid-19, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la documentació a l'escola.

I l'escola, serà un lloc segur?

Es desinfectaran els espais i es comprarà material de protecció

Sí, perquè es netejaran cada dia els espais i també es ventilaran de manera periòdica les instal·lacions. S'instal·laran mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, es garantiran al màxim la protecció individual dels treballadors-. També s'usaran mascaretes quirúrgiques, pantalles protectores facials i guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Els representants de l'escola concertada han emès un comunicat en què mostren la seva "indignació" perquè, a diferència dels centres públics, el departament no els farà arribar material de protecció i desinfecció. Segons han dit, la conselleria els "exclou" i "menysté" en aquests procés de preinscripció, i denuncien que davant d'aquesta crisi sanitària, els centres concertats "no tenen les mateixes disponibilitats ni els mitjans econòmics per fer front a la despesa" per comprar guants, mascaretes o hidrogels.

Com trio escola a distància?

Les webs de les escoles hauran de tenir "tots els detalls possibles"

El tancament dels centres educatius per la pandèmia va coincidir amb les jornades de portes obertes. El departament ha dit que els centres només podran obrir per fer la preinscripció, en cap cas per fer visites als pares. Per això, es demana als centres que incloguin la informació sobre el projecte educatiu i les característiques de l'escola o l'institut a la web "amb tot el detall possible".

Com funciona l'adjudicació de places?

A través del sistema habitual de puntuació

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxillerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, les places s'adjudiquen a partir d'uns criteris i una puntuació: si hi ha germans matriculats al centre o bé hi treballen algun dels progenitors són 40 punts; per proximitat al domicili (30 punts) o al lloc de treball (20 punts); domicili al mateix municipi del centre (10 punts) i, en cas de Barcelona, domicili al mateix districte del centre (15 punts); si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts); per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau (10 punts).

En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana. Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Com es podrà fer la matrícula?

A través d'un sistema de cites prèvies

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.