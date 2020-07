Un 10% dels usuaris de residències gestionades per la Generalitat han mort durant la pandèmia

Les setze residències que gestiona directament la Generalitat de Catalunya han patit una mortalitat per covid-19 semblant a les més afectades de gestió privada. Dels 1.746 avis que residien en els setze centres gestionats directament pel Govern, a finals d'abril n'havien mort 183 (sumant-hi positius i sospitosos de tenir covid-19), segons publica la web espanyola Infolibre després de sol·licitar la informació acollint-se a la Llei de Transparència després d'una primera negativa. Aquesta xifra representa un 10,5% del total.

L'informe mostra dades acumulades entre l'1 de març i l'1 d'abril, quan s'havien registrat a les residències 3.891 morts sobre un total de 57.422 places. Avui aquesta xifra arriba a 4.099. En 469 de les 976 residències (un 48%) no es va registrar cap mort per covid-19.

La Generalitat és propietària de 63 residències, 43 de les quals són gestionades per altres empreses o fundacions privades i quatre per altres entitats de caràcter públic. Els geriàtrics de gestió de la Generalitat que van patir més mortalitat són el de Sant Llorenç Savall, on van morir 36 persones, i Santa Coloma de Gramenet, on van perdre la vida 32 residents.

Algunes empreses privades han tingut resultats encara pitjors. El cas més greu en termes absoluts és l'empresa Amavir, que amb cinc centres i 863 places va registrar 125 morts, un 14,5% del total. Ballesol, amb un 12% de decessos (92 de 766 residents), i Domusvi, amb un 10% (145 morts de 1.476 places), són altres empreses que en surten més malparades en l'informe. Sanitas, amb 159 morts sobre un total de 1.634 places gestionades en onze centres (un 9,7%), també és una de les gestores de residències que més ha patit la pandèmia.

L'empresa amb pitjors registres pel que fa al percentatge de morts dins les residències és la catalana Sophos, que amb 272 places repartides en tres centres va registrar 48 morts, un 17,6% del total de residents.