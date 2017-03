Mor el músic Ángel Parra, fill de la cantautora xilena Violeta Parra

El músic i escriptor Ángel Parra, fill de la cantautora xilena Violeta Parra, ha mort a París víctima d'un càncer de pulmó, segons ha informat l'ambaixada xilena. Nascut a Valparaíso (Xile) el 1943, vivia a París des del 1976. Parra va ser detingut després del cop d'estat de Pinochet per la seva vinculació amb la Unidad Popular de Salvador Allende, i va passar un any a la presó, on va crear un comitè per organitzar activitats culturals i va compondre cançons com ' La pasión según San Juan, oratorio de Navidad'. Quan va ser alliberat, va viure a Mèxic i després es va traslladar a França.

Als 5 anys ja acompanyava la seva mare als concerts. El 1958, quan en tenia 15, va gravar el seu primer disc, '4 villancicos chilenos', amb el grup Los Norteños. L'àlbum incloïa dues cançons que havia escrit ell. El 1961 va recórrer Europa amb la seva mare, Violeta Parra, i la seva germana, Isabel. Quatre anys després, tots tres van formar La Peña de los Parra i van fer concerts amb Víctor Jara, Rolando Alarcón o Patricio Manns.

Jarra va ser un dels màxims components de la Nova Cançó xilena. El seu estil combinava la cançó protesta amb la música tradicional xilena, però també bevia d'altres músiques com el rock i havia col·laborat amb Los Blops. És autor d'una extensa discografia que va decidir penjar de franc en una web perquè hi pogués accedir tothom. Entre les seves obres destaquen 'Canciones de amor y muerte', 'Chacabuco', 'Violeta se fue a los cielos' i 'Democracia'.

Parra també va escriure un llibre dedicat a la seva mare, 'Violeta se fue a los cielos', que després Andrés Wood convertiria en pel·lícula. En aquell moment, Parra explicava que havia complert amb un deure perquè havia col·locat Violeta Parra al lloc on es mereixia, i els joves que cantaven les seves cançons podrien saber per què i com les va escriure. "Les figures lluitadores com Violeta són molt necessàries", explicava en una entrevista a 'El País', "perquè quan tens un heroi com Messi que confessa haver llegit només un llibre en tota la seva vida, la biografia de Maradona, o un tipus guapo i intel·ligent com Miguel Bosé que diu que no vol saber res de la política o dels polítics, és que estem molt malament".

L'ambaixada xilena ha destacat sobretot el seu disc ' Venceremos' que ret homenatge a l'expresident xilè Salvador Allende, assassinat l'11 de setembre del 1973, amb el cop d'estat de Pinochet. " Xile deu molt de la seva imatge i de la seva creativitat als seus artistes, inclòs Ángel Parra, que a més de ser membre d'una dinastia de creadors incomparable, va ser una persona compromesa, solidària, íntegra, amb una personalitat carismàtica i generosa", ha assegurat l'ambaixada xilena a França.