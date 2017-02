El PSC diu que el Govern no podrà recaptar tots els impostos i acusa Junqueras de "jugar amb la il·lusió" de la gent

Les dades fiscals estan al centre del debat polític des que l'exjutge i exsenador Santi Vidal va assegurar que el Govern les havia obtingut de "forma il·legal". Aquest dimecres, el ple del Parlament s'ha iniciat amb una interpel·lació de la diputada del PSC Alícia Romero sobre l'obtenció precisament de la informació fiscal dels catalans. Romero ha demanat explicacions al vicepresident, Oriol Junqueras, sobre les paraules de Vidal, tot i que ha admès que agafar dades fiscals de forma il·lícita de la Hisenda espanyola és "molt difícil".

Així, malgrat que en un inici ha reclamat a Junqueras que expliqui concretament a quines dades ha tingut accés la Generalitat, Romero ha fet girar la seva intervenció, finalment, entorn la "impossibilitat" que la Generalitat sigui capaç de gestionar tots els impostos a partir del setembre, després de la celebració del referèndum d'independència.

Quines són i com ha obtingut la Generalitat les dades fiscals dels catalans?Romero ha recordat que l'informe del Consell Assessor de la Transició Nacional (CATN) sobre l'administració tributària assenyala les dificultats de recaptar els impostos en cas d'independència no pactada. En aquest sentit, ha fet especial èmfasi en que si el Govern no disposa de les dades fiscals totals dels catalans la Hisenda catalana no podrà lluitar contra el frau en el moment de la transició cap a l'estat propi. "Si la independència és unilateral no es pot fer", ha assegurat Romero, asseverant que segons el mateix informe del CATN es necessiten més de cinc mil treballadors quan ara la Hisenda pròpia en té 400.