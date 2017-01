El PSC s'incorpora (4 mesos després) a la gestora del PSOE

260x366 Teresa Cunillera Teresa Cunillera

El PSC tornarà a tenir veu a Ferraz gairebé 4 mesos després del moment més tens en les relacions amb el PSOE arran del 'no' en la investidura de Mariano Rajoy. L'exdiputada i històrica militant lleidatana Teresa Cunillera s'unirà aquest dijous a l'equip presidit per Javier Fernández. Els socialistes catalans, que participen de forma regular al comitè federal, han ratificat aquest dimecres la seva designació, després que el primer secretari, Miquel Iceta, la proposés en l'executiva de la setmana passada. El PSC va decidir, després del cop a Ferraz el 29 de setembre, no ocupar la cadira reservada per al partit en la gestora del PSOE. Tant Iceta com Fernández van coincidir que era millor resoldre abans com quedava la seva situació. Després de la investidura de Rajoy els dos dirigents van acordar a mitjans de novembre donar-se 2 mesos per revisar el protocol d'unitat, vigent des del 1978. El termini ja ha vençut i, lluny d'un acord a la vista, Iceta ha accedit a designar ara Cunillera per intentar aparentar normalitat en les relacions.

On el PSC encara no té veu és a la direcció del grup socialista al Congrés, després que la gestora acordés apartar Meritxell Batet. La comissió que estudia la revisió del protocol d'unitat té previst tornar-se a reunir aquest divendres. El PSC hi va amb ànim de no canviar les coses, mentre que els 3 membres del PSOE -afins a Susana Díaz- malden per controlar més les seves decisions. Fonts pròximes a la negociació assenyalen que segurament no hi haurà un veredicte fins que Pedro Sánchez anunciï si es presenta finalment a les primàries. Díaz busca un congres fet a la seva mida, i si el vot crític es divideix entre Sánchez i l'exlehendakari Patxi López ella té més garanties de guanyar les primàries malgrat que hi votin els militants catalans, que ara s'inclinarien per donar suport al polític basc.

Fonts del PSC apunten un altre argument: si encara no hi ha un nou protocol d'unitat és perquè el congrés s'ha retardat fins al juny i no corre pressa revisar les relacions. És també l'argument d'Iceta per designar Cunillera. Els catalans pensaven que la gestora tindria un mandat curt i que de seguida es convocaria el congrés. Al·legaven així que no calia buscar una persona per a la gestora. Vist que els temps s'estiren creuen imprescindible poder dir-hi la seva en l'organització de l'esdeveniment i poder seure en les reunions a Ferraz, on la informació flueix amb comptagotes i ni els periodistes tenen una interlocució directa amb la gestora. Ara bé, no està previst que Batet s'incorpori aviat a la direcció del grup parlamentari. La líder del PSC al Congrés segueix mantenint la interlocució amb tothom en el dia a dia de la cambra tot i no ser a l'òrgan.

Iceta ha garantit que serà neutral durant tot el procés. El PSC no vol que es toqui ni una coma del protocol d'unitat. Díaz busca també que els socialistes renunciïn a la seva catalanitat i que en cap cas s'entengui la defensa de Catalunya com a nació en termes jurídics que avalin la celebració d'un referèndum a l'Estat.

La gestora celebra la decisió

El portaveu de la comissió gestora del PSOE, l'andalús Mario Jiménez, ha assegurat aquest dijous que "se n'alegren enormement" de la incorporació de Cunillera, després que el comitè federal decidís reservar una plaça per als socialistes catalans. "Va ser un acord adoptat pel comitè federal en la seva reunió del passat 1 d'octubre", ha recordat Jiménez durant una roda de premsa, en què ha puntualitzat que el PSC li va demanar llavors "temps" perquè estava immers en el seu procés congressual.