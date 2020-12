La música del 2020 en 10 moments

Entre la paràlisi i la incertesa, l’ecosistema musical ha intentat adaptar-se al 2020 com ha pogut i li han deixat fer-ho. La vacunació és l’horitzó somiat per recuperar les constants vitals i per repensar el futur de la música en directe sense oblidar tot el que ha passat aquest any que acaba.

01 Els premis Grammy de Billie Eilish i Rosalía

L’últim cap de setmana de gener, quatre dies abans que l’OMS declarés que el coronavirus era una emergència global, la indústria musical seguia amb les rutines habituals. A Barcelona, Serrat i Sabina omplien el Palau Sant Jordi. A Los Angeles, Billie Eilish es consagrava com a estrella postmil·lennial guanyant cinc premis Grammy en la mateixa gala en què El mal querer, de Rosalía, era considerat el millor disc de música urbana llatina.

02. Macroconcerts confinats i solidaris

A la primavera, la pandèmia ja no era una projecció matemàtica sinó una realitat aclaparadora. En aquest context, i amb tots els plans musicals cancel·lats, el 18 d’abril Lady Gaga va impulsar One World: Together at Home [Un món: junts a casa], un macroconcert confinat muntat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’organització benèfica Global Citizen, i en què van participar artistes com Paul McCartney, Taylor Swift, Lang Lang, Elton John, Billie Eilish i Maluma. El propòsit era aconseguir donacions per al fons de resposta al covid-19 de l’OMS. A una escala més local, Bruce Springsteen i Jon Bon Jovi es van implicar el 22 d’abril en Jersey 4 Jersey, una iniciativa promoguda per la New Jersey Pandemic Relief Fund per contribuir a pal·liar l’efecte del coronavirus a Nova Jersey.

El confinament va accelerar la consolidació de la virtualitat com a espai relacional i negoci d’alta rendibilitat. Prou que ho sap el raper Travis Scott, que a finals d’abril va fer història amb l’espectacle Astronomical al joc multiplataforma Fortnite: l’avatar de Scott va aplegar 27,7 milions d’usuaris únics en cinc concerts. Segons la revista Forbes, el músic texà va guanyar 20 milions de dòlars amb aquesta acció. J Balvin també va fer un Fortnite a l’octubre.

04. El concert de Clarence Bekker al Jamboree

Dos mesos i mig després del decret d’estat d’alarma, la regió sanitària de Barcelona entrava en la fase 1 del desconfinament, que obria la porta a la música en directe en espais tancats i per a aforaments no superiors a 30 persones. El club Jamboree va entendre el simbolisme de tot plegat i el 28 de maig va aixecar la persiana per oferir un doble concert de la Clarence Bekker Band. El cantant neerlandès va dedicar Hallelujah, de Leonard Cohen, a tots els morts pel covid-19, entre els quals un amic seu: el percussionista Malik Caumba Samb.

05. Stay Homas, l’èxit del format confinat

Stay Homas van ser el fenomen del confinament. Els seus vídeos al terrat d’un edifici del carrer Balmes de Barcelona van traspassar pantalles i fronteres, i fins i tot els va versionar Michael Bublé. Fitxats per Sony, els Stay Homas van omplir l’estiu tocant arreu, i a la tardor ja tenien enllestit el disc Agua, amb el qual sortiran de gira el 2021.

06. L’experiència nefasta dels concerts en ‘streaming’

“Fer concerts en streaming ha sigut una experiència nefasta”, va dir Clara Peya el 2 de juliol en el concert inaugural del cicle Sala BCN al castell de Montjuïc. El confinament primer i la incertesa després van dur els treballadors de la música a viure en un neguit permanent. De fet, el clam de Clara Peya expressava el lament de tots els que no es poden permetre tants mesos sense activitat ni ingressos.

07. Els festivals s’adapten a l’estiu pandèmic

Ni el Coachella, ni el Primavera Sound, ni el Sónar, ni Peralada, ni Bayreuth... 2020 ha sigut un anys sense festivals, o només amb versions pandèmiques. L’Itaca i el Cruïlla van ser els primers a reconvertir-se en programacions de concerts per a aforaments reduïts. Es van sumar al format pandèmic a l’aire lliure Pedralbes, Porta Ferrada, el Grec, el Primavera Sound, l'Eufònic, el BAM... fins i tot se'n va crear un de nou, el Vibra a Manresa, on es va mantenir la Fira Mediterrània. El Mercat de Música Viva de Vic va triar el format híbrid (telemàtic i presencial), com el Sónar de petit format de setembre.

08. L’entusiasme de la Biennal de Quartets

L’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música van fer mans i mànigues per obrir les portes. El Palau va reaccionar amb agilitat organitzant un cicle d’estiu i L’Auditori va inaugurar la temporada amb una Biennal de Quartets de notable nivell artístic i entusiasta rebuda per part del públic.

651x366 Francesco Tristano interpretant les 'Vexations' de Satie al Liceu. / GRAN TEATRE DEL LICEU Francesco Tristano interpretant les 'Vexations' de Satie al Liceu. / GRAN TEATRE DEL LICEU

09. Les ‘Vexations’, d’Erik Satie, al Liceu

El Gran Teatre del Liceu, melodramàtic de mena en el gest, ha escenificat l’enuig musical davant les restriccions d’aforament marcades per les autoritats sanitàries al novembre. El punt culminant de la protesta va ser la interpretació, durant dotze hores i sense públic, de les Vexations de Satie a càrrec del pianista Francesco Tristano.

10. Premi per a la compositora Raquel García-Tomás

Una de les bones notícies del 2020 ha sigut el Premio Nacional de música per a la compositora barcelonina Raquel García-Tomás, autora de l’òpera Je suis narcissiste. Al novembre, als Grammy Llatins, vam poder celebrar una nominació per al compositor Joan Magrané i tres premis més per a Rosalía, principi i final de l’any.