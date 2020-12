Mor Alejandro Sabella, l'últim gran seleccionador argentí

L'exseleccionador argentí Alejandro Sabella ha mort als 66 anys. Recordat per haver dirigit el combinat albiceleste al Mundial del Brasil (2014), l'entrenador ha perdut la vida a l'Instituto Cardiovascular de Belgrano, on estava internat des de finals de novembre per culpa d'unes complicacions derivades dels problemes cardíacs que patia des de feia anys.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020

Sabella ha sigut un dels millors entrenadors argentins dels últims temps. Molt estimat per jugadors i aficionats, el Pachorra va ser qui va dirigir l'Estudiantes de La Plata en el Mundial de Clubs d'Abu Dhabi el 2009, quan va estar a punt de frustrar el sextet del Barça de Guardiola. El conjunt argentí va perdre a la pròrroga, forçada per Pedro en el temps afegit (2-1) i sentenciada per Messi amb una rematada amb el pit.

El futbol argentí continua de dol

Deixeble d'un altre mític del futbol argentí com Daniel Passarella, Sabella va estar molt a prop de tocar el cel amb la selecció absoluta del seu país al Maracaná de Rio de Janeiro, seu d'una final de Mundial que, en cas de victòria, l'hauria convertit en llegenda. Malgrat la derrota contra Alemanya (1-0), aquell combinat, amb Leo Messi com a principal estrella, és el millor dels últims anys per als argentins. El que més els ha fet vibrar.

Sabella va deixar d'entrenar després d'aquella experiència al Brasil. El va substituir Gerardo Martino, extècnic del Barça. Anys més tard va superar un càncer de laringe. Ara, amb 66 anys, víctima de problemes de cor, ha mort just dues setmanes després de la pèrdua de Diego Armando Maradona. El futbol argentí continua de dol.