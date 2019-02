El Barça Lassa d'handbol es classifica per als quarts de final de la Lliga de Campions (28-36)

El Barça Lassa s'ha classificat directament per a quarts de final de la Lliga de Campions 2018-2019 en finalitzar, a falta d'una jornada, com a líder del grup A després de superar el Montpeller, vigent campió d'Europa, per 28-36 després d'un partit dominat gairebé íntegrament per l'equip de Xavi Pascual que ha sabut contenir la reacció local a la segona meitat.