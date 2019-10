Amazon i Atresmedia preparen un 'biopic' sobre Fernando Torres

Amazon Prime Video estrenarà l’any que ve Fernando Torres: el último símbolo, un documental que resseguirà la trajectòria del futbolista, des del seu pas per les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid fins a la seva retirada, aquest estiu, al Japó. La cinta, produïda per Atresmedia Studios, inclourà entrevistes amb Torres i també amb persones del seu entorn, com companys de vestuari, exentrenadors i figures mundials del futbol, i recorrerà els llocs on s’ha desenvolupat la seva carrera futbolística: Madrid, Liverpool, Londres, Milà i el Japó.

Amb l’estrena de Fernando Torres: el último símbolo Amazon farà créixer la seva col·lecció de continguts sobre futbol, que inclou la recentment estrenada minisèrie sobre Sergio Ramos i títols com All or nothing: Manchester City o Six dreams. Aquesta va ser, justament, la primera producció original d’Amazon a Espanya, que l’any que ve s’ampliarà amb les sèries de ficció El Cid, La templanza i Un asunto privado.