Amazon prepara una sèrie documental sobre el dia a dia del Manchester City

Amazon Prime Video estrenarà l'any que ve una sèrie documental que mostrarà les interioritats del Manchester City. Durant tota la temporada actual l'equip del programa seguirà "entre bastidors" el dia a dia del conjunt anglès i d'aquesta manera "permetrà als fans fer un cop d'ull dins de l'històric club, el seu llegendari entrenador, Pep Guardiola, i les històries que es desenvolupen setmanalment a les vides dels jugadors", segons explica la plataforma. La sèrie mostrarà "des de les punteres instal·lacions d'entrenament" del club "fins a entrevistes amb el mànager i reunions executives".

La directora de formats sense guió d'Amazon, Heather Schuster, destaca que aquesta nova producció permetrà als abonats al servei "obtenir una visió excepcional del Manchester City, el millor equip de la Premier League". "La història darrere dels entrenadors i jugadors és fascinant i estem molt emocionats per treballar amb l'equip del Manchester City i poder oferir una experiència exclusiva a tots els nostres abonats", afegeix.

Per la seva banda, el conseller delegat del club, Ferran Soriano, s'ha mostrat "encantat" de "començar aquesta relació estratègica amb Amazon", que considera "la llar perfecta per a un projecte innovador que oferirà una visió única i autèntica de la temporada del Manchester City com mai abans s'havia vist". "Som en una etapa molt emocionant per al Manchester City, i gràcies a l'excel·lent servei d'Amazon podrem compartir-ho amb tots els fans del futbol del món", assegura.

Amazon ja ha produït altres formats similars sobre equips esportius, com els All Black de Nova Zelanda, l'equip MacLaren de Fórmula 1 o els Arizona Cardinals i els Los Angeles Rams de la lliga de futbol americà dels EUA.