La Dincat demanda Arcadi Espada per un delicte d'odi

L'associació Dincat, que agrupa fins a 300 entitats que defensen els drets de les persones amb discapacitat, ha presentat una querella contra el periodista Arcadi Espada per un delicte d'odi arran de l'entrevista de fa uns dies al programa de Cuatro 'Chester' i de diversos articles publicats a 'El Mundo' en què qüestiona el dret a la vida de les persones amb síndrome de Down. A mitjans de setmana, el 'Diari de l'Educació' ja va avançar que l'associació estava redactant la querella, que finalment s'ha presentat en un jutjat de Madrid, que és on es va gravar el programa de Cuatro.

La demanda presentada per la Dincat ressalta que els comentaris d'Espada són "discriminatoris, denigrants i aversius" i que constitueixen "un clar atemptat a la dignitat i igualtat dels drets de les persones amb discapacitat i a les seves famílies". En l'entrevista al programa que presenta Risto Mejide, Espada va afirmar que si uns pares decidien tenir un fill amb síndrome de Down tot i haver estat advertits durant l'embaràs, havien de fer-se càrrec de la "responsabilitat moral de portar al món un fill en aquestes condicions" i de "la responsabilitat econòmica de mantenir aquest fill". L'entrevista va acabar amb el convidat expulsat del programa després que Mejide li donés un toc d'atenció per les seves paraules.

En el text presentat als jutjats, l'associació recorda que Espada "acumula un abundant historial de divulgació i emissió d'idees aversives i discriminatòries respecte de la discapacitat i la síndrome de Down". Per demostrar-ho, aporta articles escrits a 'El Mundo' dels anys 2012 i 2013 en què, entre altres coses, apuntava que els pares haurien de ser denunciats per "sufragar el cost del tractament". "Aquest tipus de gent avariada alcen la veu histèrica cada vegada que es planteja la possibilitat de dissenyar fills més intel·ligents, més sans i millors. Contràriament, ells tracten impunement d'imposar-nos el seu particular disseny eugenèsic: fills ximples, malalts i pitjors", assegurava per exemple en l'article "Un crim contra la humanitat", del 2013.

La querella, signada per l'advocat i membre de la junta de Dincat Jordi Durà, acusa Arcadi Espada de parlar des de la "més rotunda i plena ignorància premeditada" i li recorda que les persones amb síndrome de Down treballen i cotitzen a la Seguretat Social, "cosa que potser alguns dels mal anomenats 'normals' no fan". Per tot plegat, l'entitat demana que s'interrogui el periodista Arcadi Espada i que el presentador Risto Mejide, que condueix el programa 'Chester' a Cuatro, declari com a testimoni.