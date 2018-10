HBO estrenarà l'adaptació de 'Patria' l'any 2020

La filial europea de la cadena nord-americana HBO començarà a rodar a principis de l'any que ve 'Patria', l'adaptació de la novel·la de Fernando Aramburu sobre dues famílies basques afectades de manera molt directa, durant tres dècades, per les conseqüències del terrorisme d'ETA. Segons ha informat aquest dilluns la cadena, la sèrie constarà de vuit capítols d'una hora que veuran la llum al llarg del 2020.

L'argentí Pablo Trapero (director de pel·lícules com 'La quietud' o 'Elefante blanco') serà el director principal de la producció, mentre que el navarrès Félix Viscarret ('Bajo las estrellas', 'Vientos de la Habana') es posarà al capdavant d'alguns dels episodis. El guió de 'Patria' és d'Aitor Gabilondo (creador de sèries com 'El Príncipe' o 'Vivir sin permiso') i la producció serà de HBO Europe (que per primera vegada tira endavant una sèrie a Espanya) i la productora Alea Media, fundada per Gabilondo mateix i participada pel grup Mediaset.

"He dedicat gairebé un any a adaptar 'Patria' a la televisió", afirma Gabilondo, i afegeix: "'Patria' no només suposa el repte de traslladar a la pantalla una història emocionant i poderosa que ha arribat a milions de persones de tot el món, sinó que és també un viatge personal en què, guiat pels personatges, torno a l'Euskadi dels anys més durs d'ETA, que tant van marcar la meva joventut".

Segons el responsable de programació original de HBO Espanya, Miguel Salvat, aquesta sèrie "defineix la intenció de la HBO quant a la producció original". "Volem crear alguna cosa diferent, de gran qualitat i que estigui a l'altura del llegat de la nostra marca. Crec que el gran llibre de Fernando Aramburu com a base i l'enorme aportació d'Aitor Gabilondo adaptant la novel·la i liderant aquest equip faran de 'Patria' una sèrie com no se n'havien fet mai", promet.

La sèrie s'estrenarà simultàniament a través de la HBO a Europa i l'Amèrica Llatina, i els subscriptors de la cadena als Estats Units la podran veure també a través de les plataformes de 'streaming' del canal.