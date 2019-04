‘Killing Eve’ apuja per al seu retorn la dosi de maldat i humor

El joc del gat i la rata entre l’agent de l’MI6 Eve Polastri (Sandra Oh) i l’assassina a sou Villanelle (Jodie Comer) va arribar a un punt de no retorn al final de la primera temporada de Killing Eve, quan la policia apunyalava la despietada psicòpata. Aquest dilluns la HBO estrena la segona entrega de la sèrie, que reprèn l’acció just trenta segons després de l’última escena de l’anterior temporada, amb Vilanelle en un dels seus moments més baixos.

Estrenada sense fer gaire soroll, la sèrie es va convertir en una de les revelacions de la temporada anterior i ha sigut un revulsiu per a la carrera de Sandra Oh, que l’any 2013 va deixar Anatomía de Grey, que la va fer coneguda pel gran públic. El canvi no li ha sortit del tot malament: el paper d’Eve Polastri li ha fet guanyar en un mateix any el Globus d’Or, el Critics Choice i l’Screen Actors Guild, a més d’aconseguir una nominació als Emmy.

Killing Eve, basada en els llibres de Luke Jennings, explota la relació de fascinació gairebé amorosa entre perseguidora i perseguida i ho fa movent-se per territoris clarobscurs i altes dosis d’humor negre.

Canvi de guionista

Un dels principals canvis d’aquesta nova temporada és la deserció de la seva creadora, Phoebe Waller-Bridge, responsable del seu particular sentit de l’humor a la sèrie. L’actriu i guionista ha renunciat a seguir escrivint el thriller per poder concentrar-se en altres projectes professionals: d’una banda, la segona temporada de Fleabag, la dramèdia que va impulsar la seva carrera i que tot just acaba de tornar a la televisió anglesa; de l’altra, la comèdia Run per a la HBO. Tot i que Waller-Bridge segueix exercint de productora executiva, ara la guionista principal és l’actriu Emerald Fennell, una cara que es farà popular pròximament, perquè serà l’encarregada de donar vida a Camilla Parker Bowles a The crown.

En la seva incorporació a la sèrie, Fennell, que també assumeix les funcions de showrunner, ha volgut seguir les normes no establertes que va marcar Waller-Bridge i deixar clar que els personatges poden morir en qualsevol moment, com van deixar clar els fets de l’últim episodi. “L’Eve ha fet una cosa que potser la canviarà per sempre i que tindrà repercussions en totes i cada una de les relacions que té”, explica Fennel. “Villanelle s’ha escapat d’una presó russa, és una màquina, però per primera vegada s’ha adonat que és mortal. I l’Eve ha descobert que pot mirar algú i apunyalar-lo”, recorda.

Durant la presentació de la sèrie, Jodie Comer va assegurar que en aquesta segona temporada els espectadors veuran com la dinàmica entre les dues protagonistes s’ha alterat per sempre. “[L’apunyalament] Les afecta i les canvia a les dues d’una manera que no s’esperaven. Al principi de la temporada veurem una Villanelle molt diferent, perquè ja no controla la situació”, explica Comer. Aquesta transformació es veurà reflectida en el seu vestuari, que deixarà de ser extravagant i excessiu almenys durant dos episodis.

Villanelle no és l’única criminal a la qual s’enfrontarà l’agent, ja que apareixerà una nova assassina. Sandra Oh assegura que aquesta nova entrega serà molt més fosca, en especial pel seu personatge. De fet, la seva antiga cap, la Carolyn (Fiona Shaw), responsable de la divisió russa de l’MI6, la recuperarà perquè l’ajudi a descobrir qui ha matat un multimilionari que ha fet fortuna amb internet. “Si la primera temporada era sobre la persecució, aprendre a ser excepcional i enamorar-se, la segona és sobre els límits d’això i els límits de ser una dona en una posició extraordinària”, assegura la guionista.

La primera temporada de Killing Eve va ser celebrada per la seva varietat de personatges femenins. En la nova temporada les dones seguiran estant molt presents, però també els homes. Fennell ha avançat que la nova entrega comptarà amb homes brutalment violents que sacsejaran el món de la Villanelle.

Com en la primera temporada, la sèrie continuarà tenint un aire internacional. Els personatges es mouran per tot Europa, i entre altres localitzacions es podran veure escenaris de París, Roma, Amsterdam i Londres.

El fascinant vestuari d’una assassina

En el tràiler de la segona temporada, l’assassina Villanelle, vestida amb una camisa rosa i unes espectaculars arracades daurades, envia a pastar fang una street style instagramer que li demana si li pot fer una foto per al seu perfil a la xarxa social. Aquest moment -una bona mostra de l’humor que es gasta la sèrie- té un punt de metacomentari: un dels elements que més van cridar l’atenció de la primera temporada va ser la roba del personatge de Jodie Comer. El vestit de tul rosa de Molly Goddard que llueix a la primera temporada va fer embogir les revistes de moda, que han dedicat nombrosos reportatges a recopilar els millors looks de l’armari de Villanelle.

Phoebe de Gayle, responsable del vestuari de la sèrie, explica que la Vilanelle té “un armari ple de compres impulsives i selecciona el que es posarà depenent de l’escenari que planeja o li han preparat”. “És instintiva, però al mateix temps altament manipuladora”, assegura.