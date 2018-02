Movistar+ es planteja renunciar a la Champions perquè és massa cara

Telefónica es planteja deixar d'emetre la Lliga de Campions a partir de la propera temporada. El conseller delegat de l'empresa, Ángel Vilá, va afirmar aquest dijous que hi ha una possibilitat "genuïna i clara" que no es renovi l'acord que la companyia té actualment amb Mediapro, titular dels drets d'aquesta competició.

Durant la presentació dels resultats del 2017 de Telefónica, Vilá va criticar "l'exhuberància irracional" dels preus del futbol i va defensar que la companyia serà "extremadament racional" i tindrà "disciplina financera" a l'hora d'adquirir els drets d'emissió d'aquest esport.

Actualment, els drets de la Lliga de Campions, en la modalitat de pagament, són propietat de Mediapro, que els distribueix a través de BeIN Sport, un canal que es pot sintonitzar a través de les principals plataformes de pagament espanyoles: Vodafone, Orange i Movistar+. L'estiu passat, Mediapro es va adjudicar novament els drets de la competició per a les tres properes temporades, i per tant ara ha de renegociar els acords amb les plataformes per mantenir-hi la presència de BeIN.

Fa tres anys, la productora catalana no va tenir dificultats per tancar el contracte amb Vodafone i amb Orange, però la negociació amb Movistar+ es va allargar durant mesos i no va es concretar fins al gener, amb la competició ja en marxa.

Segons Vilá, aquesta mateixa anàlisi sobre la relació entre el cost i el benefici dels drets esportius s'aplicarà també quan surtin a subhasta els drets de la Lliga per al període 2019-2022. En aquest sentit, ha recordat que en països com el Regne Unit o Portugal els drets esportius han baixat de preu en les últimes subhastes, una tendència que, en la seva opinió, aquests continguts haurien de seguir també a Espanya.

En qualsevol cas, l'any passat Movistar+ va posar en marxa una aposta ferma per la producció de continguts de ficció propis que li han de permetre dependre menys del futbol a l'hora de captar nous abonats. En aquesta línia s'emmarca també l'acord que la companyia està negociant amb Netflix per incorporar el catàleg de la plataforma nord-americana a la seva oferta de sèries.