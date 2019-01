‘True detective’ torna a l’acció amb un crim del passat sense resoldre

Ha calgut esperar tres anys i mig, però finalment 'True detective' ha tornat. La cadena nord-americana HBO estrenarà la tercera temporada de la sèrie als Estats Units aquest diumenge al vespre, i a partir de dilluns la posarà a disposició dels seus abonats a Espanya, en 'streaming'. També es podrà veure a través de Movistar Series, que l’oferirà dilluns a la matinada (simultàniament amb els EUA) i l’emetrà regularment els dimarts en 'prime time'. Com les anteriors, la nova temporada té vuit capítols, però els dos primers s’emetran d’una tacada.

Des del principi, 'True detective' es va plantejar com una antologia, és a dir, cada temporada compta amb uns personatges nous que protagonitzen una història independent de les anteriors. En aquesta tercera etapa, el repartiment l’encapçala Mahershala Ali, flamant guanyador del Globus d’Or pel seu paper a la pel·lícula 'Green book' i que fa dos anys va ser distingit amb l’Oscar per 'Moonlight'. Ali es posarà en la pell de Wayne Hays, un detectiu jubilat i amb problemes de memòria incipients que explica al productor d’un documental tot el que recorda d’una investigació que l’ha trasbalsat durant tota la vida i que no va aconseguir resoldre: el macabre assassinat, fa 35 anys, de dos germans, un nen de dotze anys i una nena de deu, en un poble d’Arkansas.

La trama se situa en tres moments: el 1980, quan es va produir el doble crim; el 1990, en què el cas va fer un gir inesperat que va fer créixer l’interès sobre la investigació, i el 2015, quan el detectiu recorda els fets per al documental. Segons la HBO, “cadascun dels vuit episodis afegeix una nova peça al puzle del que va passar aquella fatídica nit del 1980” i mostra “com aquell esdeveniment va marcar la vida de molta gent al llarg de molts anys”.

Durant la investigació del cas, Hays va estar acompanyat d’un altre detectiu de la policia d’Arkansas, Roland West, a qui dona vida Stephen Dorff ('Blade'). El trio protagonista el completa Carmen Ejogo ('Selma'), que interpreta el personatge d’Amelia Reardon, una professora i escriptora que tenia relació amb els dos nens desapareguts i que, arran de la investigació, estableix una bona amistat amb Hays.

Una sèrie irregular

La gran incògnita que envolta el retorn de 'True detective' és si els nous capítols aconseguiran repetir els elogis unànimes que va recollir la primera temporada o bé s’assemblaran més a la segona, que va rebre crítiques força més negatives (malgrat que va mantenir unes xifres d’audiència molt satisfactòries). De moment, els mitjans nord-americans tendeixen a valorar la nova entrega positivament, i de fet el plantejament inicial (amb salts temporals i un crim del passat sense resoldre a l’Amèrica profunda) té més punts de contacte amb la primera temporada (situada a Louisiana entre el 1995 i el 2012) que no pas amb la segona (que transcorria a Califòrnia i es narrava cronològicament).

En tot cas, la HBO i el creador de la sèrie, Nic Pizzolatto, s’han pres el temps necessari per donar forma a aquesta nova entrega: entre la primera temporada (estrenada el gener del 2014) i la segona (que va veure la llum l’estiu del 2015) va passar poc més d’un any, però la tercera ha trigat gairebé tres anys i mig. Tot i el mal regust que havia deixat la segona temporada, la cadena va mantenir la confiança en la ficció, però no va ser fins a l’estiu del 2017 que Pizzolatto (amb col·laboracions puntuals de David Milch i Graham Gordy en dos episodis) va enllestir els guions i es va començar a rodar.

Els dos primers capítols els va dirigir Jeremy Saulnier, que després va abandonar el projecte oficialment per problemes d’agenda, tot i que la seva relació amb el creador de la sèrie no era especialment bona. Les altres entregues han quedat en mans de Daniel Sackheim i del mateix Pizzolatto.