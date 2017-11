‘La casa de papel’ s’acomiada dels espectadors avui

Antena 3 diu adeu avui a una de les seves grans apostes de producció pròpia, la sèrie La casa de papel, que va rebre el premi a la millor ficció espanyola en l’última edició del Festival de Vitòria. La cadena emet aquesta nit (22.40) l’últim episodi d’aquest thriller, creat per Álex Pina, que se centra en el segrest de la Fàbrica de Moneda i Timbre per part d’un grup d’atracadors liderat per un personatge misteriós anomenat El Profesor.

Protagonitzada per Úrsula Corberó, Paco Tous i Alba Flores, entre d’altres, la sèrie, que va néixer amb un final tancat, ha obtingut fins ara una quota de pantalla a tot l’Estat del 14,6% amb l’emissió dels seus 14 capítols. L’últim episodi, el quinzè de la sèrie, arrenca després de 125 hores de tancament dins de la Fàbrica amb la policia rodejant l’edifici i els ostatges, alguns dels quals han intentat escapar sense èxit, desanimats. La policia, liderada pel coronel Prieto, està disposada a entrar a l’edifici i rescatar els segrestats.