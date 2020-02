El Govern no considera prioritari començar el diàleg ara i Bartomeu nega el mal ús de les xarxes: les claus del dia, amb Antoni Bassas (19/02/2020)

És dimecres, 19 de gener del 2020. H an tornat les temperatures sota zero al Pirineu i en diverses comarques interiors. Al migdia l'ambient serà similar al d'ahir, en un dimecres hivernal encara amb intervals de núvols a les comarques de Girona i de Barcelona.

1. La taula de diàleg no acaba d’arrencar. El Govern insisteix que té un mandat del Parlament perquè hi hagi un mediador, mentre que el govern espanyol i Esquerra ja volen començar la setmana que ve, abans que acabi el mes, tal com es van comprometre. Meritxell Budó, portaveu del Govern: "Estem treballant per tenir totes les garanties perquè aquesta taula de negociació sigui un èxit i la puguem dotar de continuïtat. Estem treballant en això, cosa que pren el seu temps, i precipitar les coses no és garantia que vagi millor. És per això que encara no hi ha una data perquè se celebri aquesta mesa de negociació".

Maria Jesús Montero, ministra portaveu: "El Govern sempre ha traslladat la complexitat d'aquesta qüestió i, per tant, no espera fruits a curt termini i ha de començar aquest diàleg per buscar, de bona fe, punts de trobada que ens permetin realment donar una solució a un dels conflictes més importants que té el país".

2. Del judici al major dels Mossos Josep Lluís Trapero en tenim l’anàlisi de l’Ernesto Ekaizer, que, parlant del tribunal que està jutjant, diu: “És totalment possible un escenari de dos contra un en la sentència, cosa que suposaria una ponència que rebutjaria condemnar per sedició i una majoria disposada a fer-ho. El desenllaç –diu Ekaizer– serà difícil”.

3. Coronavius: mor el director de l’Hospital de Wuhan. Explica la nostra corresponsal a Pequín, Dolors Rodríguez, que el 80% dels casos son lleus, i la gent gran i malalta és la que més es mor. Ja hem passat dels 2.000 morts (2012) i dels 75.000 infectats. Apple avisa que l’epidèmia retallarà les seves vendes.

4. Crònica des de Londres de Quim Aranda. Diu el pare de Julian Assange que han intentat assassinar el seu fill i denuncia “nou anys de tortura psicològica” al seu fill.

5. A Economia hi tenim una de petita i una de gran. La petita, que explica Leandre Ibar: els comerços del Born, a Barcelona, obren un punt de recollida de compres fetes online, comú per a totes les botigues del barri, on els clients podran anar a buscar els productes. I la gran, la firma Alex Font Manté: Grífols ha arribat a un acord amb Aràbia Saudita per desplegar-hi una xarxa de centres de recol·lecció de plasma.

6. Entrevista a Josep Enric Escribano, un professor d’Elx que diu que “en ciutats com Elx, el valencià pot desaparèixer en una generació”.

7. I a Esports, a la Champions, l’ Atlètic de Madrid va guanyar el campió, el Liverpool, per 1-0. El València jugarà a avui a Itàlia contra l’Atalanta, a les 9.

8. Mentrestant, al Barça, el president Bartomeu nega haver encarregat cap campanya per atacar reputacions des de les xarxes, però no emprèn cap acció legal contra la SER, el mitjà que va informar amb tot de proves i rescindeix el contracte amb l’empresa I3 ventures després d'aquest escàndol que l’ha obligat a justificar-se davant els capitans de la plantilla: "El Barça no ha contractat mai cap servei per desprestigiar a ningú: cap jugador, exjugador, polític, directiu, president ni expresident. Però, davant la confirmació que uns dels comptes vinculats a una d'aquestes empreses proveïdores que han fet comentaris inadequats a persones relacionades amb aquesta organització, sí que hem donat ordres, i ho he fet jo mateix, de rescindir el contracte amb aquesta empresa."