Puigdemont no descarta entrar a Espanya, i hola Setién, adeu Valverde: les claus del dia amb Antoni Bassas (14/01/2020)

Dimarts, 14 de gener de 2020. A curt termini no canvia el tem ps, avui serà un altre dia de sol i boires gebradores a Ponent. Al migdia la temperatura pujarà una mica més que ahir, però l'ambient continuarà sent clarament d'hivern. A partir de divendres entrarem en un escenari de més variabilitat i més possibilitats de pluja i neu.

1. Carles Puigdemont i Toni Comín van convertir-se ahir en eurodiputats de ple dret i van seure als seus escons a Estrasburg, introduïts així pel president del Parlament Europeu, Sassoli: "Després de la decisió del Tribunal de Justícia europeu del 19 de desembre del 2019, el Parlament Europeu pren nota de l'elecció com a diputats europeus pel Regne d'Espanya del Sr. Oriol Junqueras i Vies, el Sr. Carles Puigdemont i Casamajor, i el Sr. Antoni Comín i Oliveres amb efecte del 2 de juliol del 2019".

Van estar acompanyats del president Torra i diversos consellers. Puigdemont i Comín van exhibir un cartell que deia "Free Junqueras", i van parlar així del futur immediat: "Jo no he descartat trepitjar terra espanyol, he dit que això és el que hauria de passar. Perquè si la immunitat regeix per a tots els eurodiputats en tot el territori sense excepció, no crec que hi hagi una excepció espanyola. El primer que faríem és visitar tots els presos i les preses".

Diu Puigdemont que si Sánchez vol diàleg, comenci per fer votar al PSOE contra el suplicatori. Tenim la crònica de Núria Orriols i Aïda Sánchez des d’Estrasburg.

2. Aquest matí se celebrarà el primer consell de ministres del nou govern espanyol. No serà un tràmit, perquè està previst que apugi les pensions un 0,9% i ha de nomenar la nova fiscal general de l’Estat, que seria la ministra de Justícia sortint, Dolores Delgado. Aquesta intenció de Sánchez, de posar en un càrrec teòricament independent algú de tanta proximitat política, ha desfermat una onada: el PP recorrerà el nomenament i les associacions de jutges i fiscals més importants dubten de la seva idoneïtat. Ekaizer ho explica així: “Sánchez nomena Delgado per blindar el diàleg. Vol un procés de negociació sobre la situació a Catalunya sense torpedes a la línia de flotació”.

3. I aquests són els nous ministres, Manuel Castells a Universitats i Arancha González Laya a Exteriors, en les seves primeres paraules. Castells: "Hi ha hagut una sèrie de crítiques en els mitjans acadèmics i internacionals sobre l'existència de dos ministeris en aquest govern. Jo no estic d'acord amb aquesta decisió, però és el que hi ha i no hi haurà cap problema". I Arancha González: "Comencem una nova etapa i a qui tingui algun petit dubte els direm « Spain is back, Spain is here to stay», i ho dic en anglès perquè ens entengui tot el món".

Divendres hi tornarà a haver consell de ministres.

4. Ha mort Isabel-Clara Simó, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. En parlen Empar Moliner, Sebastià Alzamora, Pere Antoni Pons i un munt de testimonis de professionals que van treballar amb l’escriptora d’Alcoi, que va morir ahir a Barcelona, on vivia, als 76 anys.

5. La reina Elisabet II d’Anglaterra ha salvat, de moment, la crisi familiar, accedint a la independència del seu net Enric. El finançament de la parella i la seguretat són temes encara per definir. Diu la crònica de Quim Aranda des de Londres que el comunicat de la reina, redactat en primera persona, és una victòria per a la jove parella.

6. Cristina Mas ha entrevistat Oscar Camps: “Si no podem reparar l’ Open Arms haurem de plegar”.

7. Tenim crònica del primer viatge en alta velocitat Barcelona-València i de les queixes perquè han eliminat les parades urbanes de Salou i Cambrils. I atenció a la xifra: nou rècord històric de Ferrocarrils de la Generalitat: 91,2 milions de passatgers. Els Ferros tenen 10 milions d’usuaris més que fa tan sols dos anys, a causa de les noves estacions de Terrassa i Sabadell. L’aeroport del Prat també ha fregat la capacitat màxima el 2019.

8. Tenim la intervenció del president de Foment Sánchez Llibre, que veu confiscatoris els impostos del Govern, diu que ofegaran l’economia i explica que els catalans paguem 10% més d’IRPF que algú de Madrid”.

9. A Cultura hi trobareu que Joker lidera les nominacions més igualades dels Oscars.

10. I aquest matí serà presentat Quique Setién com a nou entrenador del Barça. Aquesta nit a quarts de dotze, el club ha anunciat la rescissió del contracte de Valverde i la contractació del càntabre fins al juny del 2022. Albert Llimós es pregunta: “En què han convertit el Barça?” I Natàlia Arroyo escriu una pàgina amb arguments per lamentar i positivitzar la baixa de Suárez.