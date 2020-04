El CAC impulsa una campanya contra les 'fake news' i per l'ús responsable d'internet

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha posat en marxa aquest dimecres una campanya de sensibilització que té com a objectius "lluitar contra la desinformació" relacionada amb el coronavirus i ajudar a "fer un ús responsable de les pantalles" mentre duri el confinament. L'organisme ha editat quatre vídeos amb animacions i quatre falques radiofòniques que es difondran per TV3, Catalunya Ràdio i les xarxes socials fins al 26 d'abril.

Els anuncis transmeten el missatge que cal "confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris, així com fer un consum plural dels mitjans per poder contrastar la informació". A més, proposen que, abans de compartir un missatge, es facin "unes mínimes indagacions al voltant de la font, de la data i de la integritat de la notícia, i no només del titular i de la identitat de les persones que hi intervenen". Pel que fa als anuncis sobre el bon ús de les xarxes, parteixen dels lemes "Connecta't amb responsabilitat" i "Aprèn a navegar, aprèn a desconnectar", i recomanen fer "pactes familiars sobre els usos i els horaris" dels dispositius amb connexió a internet, crear "espais per estar connectats i altres per desconnectar-se" i "aprofitar les possibilitats educatives de la xarxa". A més, ofereixen consells "sobre la defensa de la privacitat i sobre la conveniència d’establir mecanismes de control parental".

"En aquests moments d' infodèmia declarada per l'OMS, cal ser crítics davant dels continguts i adoptar un dels lemes de la campanya: «Atura't, pensa i verifica». Alhora, cal fer un ús responsable dels dispositius i d'internet", remarca el president del CAC, Roger Loppacher.

TV3 emetrà cada dia un dels espots durant el Telenotícies migdia, un altre coincidint amb el Telenotícies vespre i un tercer al canal Super3. A Catalunya Ràdio també està previst emetre'ls tres cops cada dia.