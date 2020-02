La roda dels 'realities' continua a Telecinco amb el nou 'Supervivientes'

La programació de Telecinco és una concatenació de realities. Menys d'una setmana després de tancar El tiempo del descuento –una mena de segona part de GH VIP7–, la cadena de Mediaset estrena Supervivientes, un dels seus valors més segurs. De fet, la nova edició del concurs de supervivència arriba una mica abans del que s'esperava, ja que els responsables de la cadena han hagut d'avançar-ne l'estrena per cobrir el buit de Gran Hermano Dúo, del qual es va aturar la producció arran del cas Carlota .

L'equip de 17 concursants teòricament famosos del reality està format per personatges com Rocío Flores (neta de Rocío Jurado), Fani Carbajo (una de les sensacions de La isla de la tentaciones), Vicky Larraz (excantant del grup dels 80 Olé olé) o Alejandro Reyes (fill d'Ivonne Reyes). Tots ells s'han desplaçat fins a Hondures per intentar guanyar un premi de 200.000 euros. Al capdavant del programa tornarà a haver-hi la tríada de presentadors formada per Jorge Javier Vázquez, Jordi González i Carlos Sobera, mentre que Lara Álvarez explicarà les aventures dels famosos des d'Hondures.

El fet d'avançar l'emissió del programa –tradicionalment començava a l'abril– farà que les condicions climàtiques siguin molt més dures per als concursants. Des de Telecinco asseguren que enguany gaudiran de menys hores de llum, s'enfrontaran a més pluges i les temperatures màximes i mínimes cauran una mica.

L'edició 2019 de Supervivientes va ser un dels grans èxits de la televisió espanyola. A tot l'Estat, el reality va aconseguir una audiència mitjana del 33,7% de quota de pantalla i 3,5 milions d'espectadors. La gala final, en què el cantant Omar Montes es va proclamar guanyador, va marcar un share del 40,6% i 4,1 milions d'espectadors.