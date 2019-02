Torra condiciona el suport a un nou govern a Espanya a l'autodeterminació: "Ens importa més què farà que no pas qui serà"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha marcat aquest dimecres les condicions perquè l'independentisme doni suport a la investidura del pròxim president espanyol: el respecte al dret a l'autodeterminació. No és la primera vegada que Torra parla en nom dels grups independentistes al Congrés - a la tardor va marcar un ultimàtum al PSOE que els grups d'ERC i el PDECat al Congrés es van mirar amb reticència-, però, després del fracàs en les negociacions pels pressupostos espanyols, Torra ha subratllat que no rebaixaran el seu preu al partit que vulgui governar Espanya. "Entre el tripartit de la dreta i el PSOE de Felipe González, nosaltres triem independència. Anirem al Congrés a defensar els 21 punts de Pedralbes: desfranquització, dret a l'autodeterminació i separació de poders", ha dit Torra. "Ens importa més què farà el pròxim govern que no pas qui serà", ha explicat el president de la Generalitat des del Parlament en resposta a la líder dels comuns a la cambra, Jéssica Albiach.

Torra s'ha sotmès aquest dimecres a la sessió de control al Parlament, després de viatjar a Madrid per ser present en les declaracions del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Precisament l'absència dels grups unionistes en les sessions al Tribunal Suprem ha indignat Torra, especialment la del PSC. "Els hauria de caure la cara de vergonya", els ha dit en resposta a una pregunta del president d'ERC, Sergi Sabrià, i els ha recordat que "tenen una cadira" per quan hi vulguin anar. Davant els comentaris fora de micro de la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, el president li ha demanat que deixés de fer mofa dels acusats: "Vostè no té dret a riure's de Jordi Cuixart".

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha aprofitat la seva intervenció per demanar al president qui prefereix al govern d'Espanya, l'esquerra o la dreta, després d'haver bloquejat els comptes de Pedro Sánchez i aquest hagi convocat eleccions anticipades. "Ens estem jugant el futur de Catalunya", ha dit Albiach. Torra ha insistit que qualsevol suport al govern d'Espanya ha d'estar condicionat al diàleg sobre el dret a l'autodeterminació.

Albiach ha opinat que "al PSOE o se l'empeny o acabarà als braços de Ciutadans" i ha carregat contra el PSC per ser "una sucursal", ha dit, dels socialistes espanyols. Una afirmació que ha provocat queixes a la bancada de Miquel Iceta. Albiach ha animat els independentistes a participar en un "front comú democràtic" per no tornar a "temps foscos per als drets civils, socials i nacionals i per a les dones". El president, que ha mostrat satisfacció pel dard dels comuns al PSC, ha reclamat a la formació lila un pas més: "No n'hi ha prou amb dir que estan a favor de l'autodeterminació, la qüestió és com l'exercim".

651x366 Miquel Iceta, a l'hemicicle del Parlament / CÈLIA ATSET Miquel Iceta, a l'hemicicle del Parlament / CÈLIA ATSET

Els pressupostos del Govern

Aquest dimecres a la tarda, el mateix Torra, acompanyat del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, debatrà sobre els pressupostos de la Generalitat amb els grups de l'oposició. Serà un debat atípic, perquè els comptes no han estat ni tan sols aprovats pel consell executiu, però el Govern assegura que es tracta de l'última oportunitat per saber si l'oposició "no es tapa els ulls davant les necessitats de la ciutadania".

El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, li ha reclamat que, més enllà de debats, porti el projecte de pressupostos al Parlament perquè la cambra els pugui votar. "Aquesta és la seva obligació institucional. No contribueixi a desprestigiar encara més les nostres institucions", li ha dit Iceta, i ha recordat com el PSOE va presentar els comptes al Congrés tot i no tenir garantits els suports parlamentaris. "I, si no pensa governar, deixi-ho, president", ha afegit.

651x366 Quim Torra, Pere Aragonès i Elsa Artadi conversant a l’hemicicle del Parlament. / PERE VIRGILI Quim Torra, Pere Aragonès i Elsa Artadi conversant a l’hemicicle del Parlament. / PERE VIRGILI

Els socialistes ja van plantejar aquest dimarts que Torra se sotmetés a una qüestió de confiança si no era capaç de tirar endavant els pressupostos. Una situació que recordaria la que es va viure el 2016, quan l'aleshores president, Carles Puigdemont, va superar una qüestió de confiança convocada després del rebuig de la CUP als pressupostos.

"Nosaltres no farem un Pedro Sánchez i no presentarem un projecte sense haver-lo parlat amb ningú", li ha respost el president, que l'ha instat a presentar una moció de censura. "Si creu que aquest govern no governa, tenen una possibilitat: presentar una moció de censura amb els seus socis del 155".

Dilluns passat, després de la reunió del consell executiu, el vicepresident Aragonès va presentar públicament els comptes, que inclouen un increment de 1.715 milions d'euros en la despesa respecte els projecte de pressupostos del 2017. Els comptes estan penjats a internet, però l'executiu no els portarà al Parlament si no aconsegueix l'aval dels comuns.

En la primera pregunta de la sessió de control, a càrrec de la CUP, també s'ha parlat sobre els comptes. El diputat Vidal Aragonès ha demanat que s'apugi el salari mínim interprofessional. Torra ha emplaçat els cupaires a parlar-ne a la tarda, en la compareixença sobre els pressupostos.

Cs opta pel decret de les VTC

A diferència d'altres ocasions i malgrat l'enganxada amb Torra durant la pregunta dels republicans sobre el judici, Inés Arrimadas ha aparcat aquest dimecres el Procés per recordar al cap de l'executiu que el Consell de Garanties Estatutàries ha considerat "inconstitucional" part del decret de les VTC."El conflicte dels taxis i les VTC requereix una solució seriosa i que respecti la competència", ha afirmat la cap de l'oposició, que ha reclamat una resposta que englobi tota la qüestió de la mobilitat.

El president, que ha demanat que "no serveixi de precedent", s'ha avingut a trobar una solució íntegra i s'ha mostrat disposat a treballar per arribar a un consens sobre la mobilitat. "Trobem entre tots la solució a un problema de mobilitat", ha dit Torra, que ha apuntat el tràmit parlamentari al qual se sotmetrà la regulació impulsada pel departament de Territori de Damià Calvet. El president ha justificat la urgència del decret de les VTC, després de la vaga dels taxis i entaular una negociació amb tots els actors, "per no posar en joc l'èxit de Mobile Congress". "Vam intentar trobar la millor solució per al problema que teníem", ha dit, malgrat que les empreses de VTC -tal com li ha recriminat Arrimadas- han abandonat Catalunya amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball.

Precisament el Mobile Congress ha estat el protagonista de la intervenció de la diputada de JxCat Gemma Geis, amb la voluntat de donar espai a Torra perquè s'expliqui sobre la repercussió en la política catalana. I és que un dels objectius de l'equip del president és reforçar el seu perfil econòmic i empresarial, més enllà del Procés. El president ha aprofitat la pregunta de Geis per treure pit de l'"excel·lència" del sector digital a Catalunya, assegurar que ja supera l'automobilístic en termes de creació de llocs de treball i remarcar el seu "convenciment" que "el Mobile tornarà a ser el millor de la història i un gran èxit per al país".