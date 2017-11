Operació 6-D per la llibertat del Govern

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena accelera el control de totes les causes del sobiranisme. Segons va avançar l’ARA, el magistrat no ha esperat que es resolguin els recursos d’apel·lació contra la interlocutòria de presó d’Oriol Junqueras i set consellers i ha sol·licitat a l’Audiència Nacional un informe de les actuacions de la jutge Carmen Lamela abans de resoldre sobre l’acumulació de les investigacions. Aquest informe haurà d’estar en mans de Llarena d’aquí cinc dies. Aquest pas arriba en un moment especialment delicat: les defenses dels vuit consellers tenen de termini fins al divendres dia 17 per presentar davant la secció segona de la sala penal de l’Audiència Nacional el recurs d’apel·lació contra la interlocutòria de presó que ha confirmat la jutge Lamela.

La decisió del magistrat Llarena és un avís, de fet, als magistrats de la sala penal. Poden seguir tramitant els recursos, ja que la competència és encara de l’Audiència Nacional, però saben des d’ahir que el Suprem porta camí de quedar-se la causa. Per tant, és molt probable, segons fonts judicials, que abans de resoldre els recursos, la secció esperi la resolució que adopti Llarena. Els terminis de la tramitació, a més, són compatibles. Una vegada presentats els recursos, la secció segona els passa a informe de la fiscalia, que s’agafarà dos o tres dies. Això ens col·loca a mitjans de la setmana que ve perquè es prepari la ponència a la secció segona. És difícil, per tant, que la setmana que ve hi hagi resolucions sobre els recursos.

El Suprem replantejarà la presó incondicional

De totes maneres, el magistrat Llarena tindrà l’informe de la jutge Lamela la setmana que ve. Li ha donat un termini de cinc dies, que es compten des d’ahir. La conclusió, segons fonts jurídiques, és que la secció segona de la sala penal no mourà peça després de conèixer la providència del magistrat Llarena. En altres paraules, la situació personal dels vuit consellers quedarà, finalment, en mans del Tribunal Suprem. Un cop rebut l’informe de Lamela, per al qual la jutge, al seu torn, haurà d’obtenir la posició de les defenses dels querellats -tots ells estan a favor que el Suprem es faci càrrec de la causa-, el magistrat Llarena dictarà una interlocutòria per la qual assumirà la competència i sol·licitarà que li enviïn la causa.

Aquest procés pot tancar-se a finals de la setmana que ve o a principis de la següent, el 27 o el 28 de novembre. Un cop tingui el control de la causa, assumint que finalment la secció segona de la sala penal no s’hagi pronunciat sobre els recursos d’apel·lació, Llarena, a petició de les defenses, citarà els vuit consellers perquè prestin declaració al Suprem. El replantejament de la situació personal de presó incondicional estarà sobre la taula.

Els quatre fiscals -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Javier Zaragoza- buscaran reeditar una situació similar a la del dijous 9 de novembre amb Carme Forcadell i els cinc membres de la mesa del Parlament. S’haurà de veure quines explicacions donen els consellers als fiscals. Hi ha bastants probabilitats que el 6 de desembre, el Dia de la Constitució, l’endemà de l’inici de la campanya del 21-D, Junqueras, Turull, Borràs, Forn, Romeva, Rull, Bassa i Mundó ja estiguin fent campanya als carrers de Catalunya.