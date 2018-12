El Parlament aprova una moció que rebutja "qualsevol intent d'instrumentalitzar" els Mossos

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimarts una moció que rebutja "qualsevol intent d'instrumentalitzar" el cos de Mossos d'Esquadra. La proposta ha nascut del PSC, tot i que els comuns han posat sobre la taula una altra proposició en el mateix sentit.

Totes les formacions de la cambra catalana han votat a favor de la moció excepte la CUP, que ha rebutjat la proposta. Malgrat tot, independentistes i constitucionalistes s'han acusat mútuament de ser els culpables d'instrumentalitzar el cos.

"S'ha de blindar la policia catalana de qualsevol tipus de politització, ens ho demanen els Mossos i ens ho demana tothom", ha apuntat el diputat socialista Carles Castillo. Per altra banda, l'encarregat de defensar la moció de la formació lila, Joan Josep Nuet, ha destacat que "els Mossos estaran en el punt de mira de l'opinió pública del país i ells han de fer la seva feina".

Durant el debat, el diputat Jean Castel, de Ciutadans, ha carregat contra la conselleria d'Interior, a qui ha acusat de ser "arbitrària" i a qui ha demanat que deixi actuar els Mossos en comptes de "paralitzar les seves actuacions".

Per altra banda, el dirigent de JxCat Ferran Roquer ha etzibat als partits unionistes que "deixin fer la feina" als cossos policials. D'aquesta manera "faran un país millor, perquè els ciutadans viuran millor", ha afegit el diputat.

Un cos envoltat de malestar

Les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, i del president de la Generalitat, Quim Torra, posteriors a les càrregues policials del 6 de desembre passat a Girona i Terrassa van generar cert malestar dins el cos. Buch va declarar que no li tremolaria el pols per expulsar agents de la Brimo, mentre que Torra va exigir canvis immediats a la conselleria d'Interior.

Just l'endemà dels fets a les dues ciutats catalanes, el sindicat de Mossos va demanar la dimissió de Buch per no defensar els agents. A través d'un comunicat, el sindicat majoritari del cos, el SAP-Fepol, va assegurar que els antiavalots "estan farts de veure fiscalitzada la seva feina".

A més, el mateix sindicat i la plataforma MosSOS han declarat aquest dimarts que faran "un sobreesforç" perquè el dispositiu del 21-D es faci "amb professionalitat". Malgrat tot, els agents es queixen que el departament d'Interior encara no ha concretat el dispositiu previst per la celebració del consell de ministres.