Suïssa no expulsarà Anna Gabriel perquè se l'acusa d'un "delicte polític"

El govern suís no expulsarà l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, segons informa aquest dimecres el diari 'Le Temps' que ha parlat amb fonts del ministeri de Justícia. Com ja havia dit dilluns a l'agència EFE, el portaveu de l'Oficina Federal de Justícia, Foco Galli, diu que "Es tracta segons totes les evidències d'un delicte polític. I segons el nostre codi penal i la Convenció europea de Drets e l'home, una demanda d'extradició o qualsevol forma d'ajuda judicial no es poden concedir per aquest motiu". Gabriel havia concedit una entrevista al mateix mitjà per anunciar la seva decisió de quedar-se a Suïssa per evitar un judici a Espanya on considera que ja ha estat condemnada.

El portaveu confirma també que no ha rebut cap petició de les autoritat espanyoles: la fiscalia sol·licitarà aquest dimecres l'ordre de detenció, segons avança l'ARA.

El diari recorda que el cas de Gabriel forma part de la macrocausa del jutge Pablo Llarena. "Amnistia Internacional i d'altres ONG han condemnat seva decisió de mantenir a presó Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, dos membres de la societat civil acusats d'haver organitzat una manifestació per la independència, cosa que va sembrar la por al si del moviment independentista".

L'advocat suís de Gabriel, Olivier Peter, argumenta així perquè l'exdiputada anticapitalista no tindrà un judici just a Espanya: "incialment confiat a un tribunal regional català, el procés sobre l'organització del referèndum ha estat traslladat a una cort de Madrid, els membres de la qual són propers al poder i no ofereixen garanties d'independència ni d'imparcialitat. La meva clienta és perseguida per motius polítics, cosa que faria il·lícita una demanda d'extradició". L'advocat insta les autoritat suïsses a "no legitimar l'empresonament de diputats electes per haver volgut defensar el dret de votar".