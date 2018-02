Torrent assegura que es trobaran vies per formar Govern sense renunciar a "les aspiracions legítimes" del 21-D

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat convençut que "es trobaran les vies" per formar un Govern que pugui "gestionar, governar i acabar amb l'aplicació del 155 sense renunciar a fer realitat les aspiracions legítimes i majoritàries" del 21-D. En aquest sentit, Torrent ha assegurat que es podrà celebrar una sessió d'investidura "efectiva", tot i que ha avisat que "no serà fàcil".

Torrent va ajornar el ple d'investidura que s'havia de celebrar el 30 de gener per buscar garanties per tal de poder investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat després que el Tribunal Constitucional prohibís la candidatura de Puigdemont. Aquesta decisió va provocar tensió entre JxCat i ERC per negociar la fórmula de la investidura. Les dues candidatures continuen encara les trobades per trobar una solució que satisfaci les aspiracions dels dos grups.

En el discurs de cloenda de les Jornades 'Pagesia i país' del sindicat Unió de Pagesos, Torrent també ha tornat a denunciar que el govern espanyol "no respecta els resultats electorals, ni la voluntat del país, ni els votants, ni tampoc els fonaments de la democràcia". El president del Parlament també s'ha referit a la proposta del govern espanyol de voler incloure la casella de l'ensenyament en castellà a la preinscripció escolar a Catalunya i ha demanat: "Cal que ens conjurem tots plegats perquè no ens toquin un model d'escola que és un veritable tresor per a la cohesió social del país".