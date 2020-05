Xoc entre els ajuntaments i el govern espanyol pel romanent de 30.000 milions

La junta de govern de la Federació Espanyola de Municipis (FEMP), agrupació de les entitats locals d'àmbit estatal en què s'integren ajuntaments, diputacions, consells i ajuntaments insulars, va sol·licitar ahir al govern espanyol poder fer "ús íntegre dels romanents de tresoreria per a despeses generals generades per cada entitat local" i la creació de tres fons, un per a la recuperació econòmica i social, un altre per sostenir el transport públic col·lectiu urbà i un tercer "per a la col·laboració de les entitats locals en la gestions de l'ingrés mínim vital (IMV)".

Els anomenats romanents són els estalvis acumulats en l'àmbit local durant els anys d'estabilitat i superàvit de la despesa 2011-2019. S'estima que ascendeixen a uns 30.000 milions d'euros.

Segons assenyala el pla dels pilars locals per a la reactivació econòmica i social de l'administració local, "la utilització d'aquest recurs financer per fer front a totes les despeses i inversions que tenen causa en els efectes de la pandèmia del covid-19 evita que les entitats locals hagin d'acudir al mercat de capitals per al seu finançament mitjançant la concertació de nous préstecs que generarien un endeutament més gran del sector públic".

En els últims dos mesos el govern central ha mantingut que aquests romanents no han de ser utilitzats. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha expressat, segons fonts municipals, que el seu missatge dels últims mesos en el sentit que no s'haurien de tocar els romanents es veu reforçat amb la previsió científica d'un possible rebrot de la pandèmia a la tardor. Aquests diners, segons la ministra, s'haurien de deixar sense utilitzar per si cal fer front a aquest rebrot.

El Partit Popular impulsa la proposta que els ajuntaments han de poder utilitzar el romanent. Ha abandonat, almenys durant la crisi en curs, el dogma de l'aplicació rigorosa de la regla de despesa que en el seu dia va servir a l'aleshores ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per mantenir a ratlla i intervenir els ajuntaments, com va ser el cas de Madrid durant la gestió de Manuela Carmena. El PP amenaça ara amb portar una iniciativa al Congrés de Diputats.

Per la seva banda, Unides Podem pretén, segons fonts consultades, anticipar-se i aprovar una proposta per deixar llibertat als ajuntaments per gastar els diners.

Alguns alcaldes socialistes que han acumulat aquests romanents ja han començat, sobre la base de dictàmens de les seves respectives intervencions municipals, a utilitzar diners d'aquests romanents. Un d'ells és el de Valladolid. El seu alcalde des de fa cinc anys és el membre de l'executiva del PSOE Óscar Puente.