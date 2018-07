El 46,7% dels catalans volen la independència i el 44,9% la rebutgen, segons el CEO

L'independentisme continua sent majoritari però cau fins al 46,7%, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). La dada suposa 1,3 punts menys que a l'anterior baròmetre, on els partidaris del sí a la independència s'enfilaven fins al 48%. Els contraris a la independència representen ara el 44,9%, 1,2 punts més que al baròmetre del l'abril (43,7%).

En el baròmetre que es va fer públic al maig, un 48% dels catalans volia que Catalunya esdevingués un estat independent. Una dada molt similar a la de l'octubre del 2017 (48,7%) però diametralment oposada a la de l'estudi que el mateix CEO va presentar al febrer d'aquest any. Aleshores, el 'no' s'enfilava per sobre del 50% i avantatjava en tretze punts els partidaris de l'estat propi.

Si mirem les dades d'aquest divendres, el sí a la independència guanya entre els votants de la CUP (95,9%), d'ERC (88,3%) i de JxCat (86,7%), i el no s'imposaria entre els electors de Cs (96,4%), el PP (90,3%), el PSC (87%) i també dels comuns, que registren un 65,7% de votants contraris a l'estat propi.

Creixen els partidaris d'una Espanya sense autonomies

Al marge de la posició respecte la independència, un 62,3% dels enquestats (65,1% en l'anterior baròmetre) creu que Catalunya té un nivell insuficient d'autonomia, mentre que un 24,4% el veu suficient. Només un 5,8% respon que els catalans tenim massa autonomia. Amb tot, si la pregunta sobre el model d'estat és oberta -és a dir, que no és un 'sí' o 'no' a la independència-, el baròmetre d'aquest divendres situa l'estat independent com l'opció preferida per un 38,8% dels enquestats, 2 punts menys que en l'anterior baròmetre.

Encara és, però, l'opció preferida, per davant dels que mantindrien Catalunya com a comunitat autònoma, que creixen 1,5 punts (25,5%), i dels que voldrien convertir-la en un estat dins d'una Espanya federal (22,4%, el mateix que en l'anterior baròmetre). Un 7,8% prefereix ser simplement una regió d'Espanya (1,5 punts més que al maig).

El 34,9% se sent tan català com espanyol

Les dades es mantenen força estables pel què fa al sentiment de catalanitat o espanyolitat dels enquestats: la majoria, un 34,9% se sent tan espanyol com català. El 25,3% se sent només català, i el 25,2% més català que espanyol. Els que se senten només espanyols són només un 4,4%, per sota dels que se senten més espanyols que catalans (5,6%).

Les relacions Catalunya-Espanya continuen sent el principal problema que té Catalunya, tal com han assenyalat un 30,2% dels enquestats (un 31,6% en l'anterior baròmetre). Un 23,8% creu que el principal problema és la insatisfacció amb la política (27,2%), i un 14,8% creu que és l'atur i la precarietat laboral (13,3%).