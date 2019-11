El PSC reté la segona posició i referma el lideratge unionista

La del 10-N va ser una nit de celebració matisada per al PSC. Tot i perdre més de 172.000 vots, els socialistes retenen la segona posició a les generals amb 12 escons, els mateixos que el 28-A, i queden a tan sols un diputat d’ERC -que, això sí, amplia distàncies en el nombre de vots-. El partit mantindrà la representació al Congrés tot i el lleuger descens del PSOE, i contribueix així a la victòria de Pedro Sánchez i suma per a la complicada formació de govern a Espanya. El resultat evidencia que endurir el discurs amb l’independentisme en el context postsentència té premi per als de Miquel Iceta. El PSC va veure ahir refermat el seu lideratge en el bloc constitucionalista i, davant la desfeta de Cs, es frega les mans de cara a les pròximes catalanes.

“Els resultats ens estimulen per construir una alternativa política a l’independentisme que avui malgoverna el nostre país”, va afirmar ahir Iceta amb el recompte a la mà. Lluny de l’eufòria de les últimes nits electorals -marcades pel notable creixement del partit a les generals de l’abril i les municipals i europees del maig-, Iceta va fer una intervenció tranquil·la per celebrar el “gran suport electoral” del partit en un “context especialment difícil”. Tot i que el PSOE ha deixat de reivindicar tota proposta d’encaix de Catalunya a Espanya, el primer secretari va qualificar el PSC d’“imprescindible” per trobar una “solució acordada” al conflicte. I, admetent “preocupació” per l’ascens de Vox, va acusar el PP i Cs de “blanquejar l’extrema dreta” i va cridar a treballar per fer possible un “govern progressista” a Espanya.

El sentiment a la seu del carrer Pallars era de satisfacció des que es va conèixer el sondeig a peu d’urna. Dirigents socialistes definien com una “bona notícia” la patacada de Cs. I, malgrat caure en vots i no assolir l’objectiu de superar els republicans, donaven per bo el frec a frec en escons amb ERC, conseqüència de la irrupció de la CUP i la consegüent divisió del bloc independentista.L’èxit del discurs de confrontació amb el sobiranisme durant la campanya dibuixa una tendència que es podria allargar de cara a les catalanes. Les generals, de fet, han servit al PSC de precampanya en la cursa de la Generalitat, en la qual aspiren a tornar a ser el primer partit a Catalunya o, com a mínim, a superar Ciutadans.

La “batalla” d’Iceta

Iceta, que amb tota probabilitat repetirà com a candidat a la presidència, ha sigut la cara visible en els mítings del partit en substitució de Meritxell Batet, que ha hagut de fer repòs per prescripció mèdica. Un protagonisme inesperat que li ha permès reivindicar-se de cara al congrés del PSC de finals d’any i, sobretot, de cara a la cursa per la Generalitat.

El complicat panorama a l’Estat per formar govern quedava ahir en segon terme per a alguns càrrecs socialistes. “La nostra batalla és una altra”, deia un d’ells. El PSC vol que les urnes arribin a Catalunya com més aviat millor.