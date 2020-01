Detenen a l'aeroport un home quan fugia per l'assassinat de la seva parella

Un home intentava comprar un bitllet aquesta matinada a l'aeroport del Prat. Buscava un país on poder fugir, però abans que pogués agafar cap avió la policia l'ha detingut. Els Mossos d'Esquadra el buscaven perquè feia poca estona que havien trobat el cos sense vida de la seva parella al domicili que compartien a Sant Joan Despí. Els agents han descobert l'assassinat aquesta nit després de rebre l'alerta de la família de la víctima, que havia avisat que intentaven contactar amb ella des de feia hores i que la dona no els responia. La policia no havia rebut cap trucada dels veïns que alertés de baralles o crits a l'habitatge, però, amb la sospita que a ella li hagués pogut passar alguna cosa, els Mossos han entrat al pis amb un familiar, que tenia les claus, moment en què s'han trobat l'escena del crim. A l'habitatge no hi havia la parella de la dona i per això la policia ha activat una recerca per localitzar-lo.

Ha sigut més tard, un cop s'havia donat l'avís de recerca, que uns agents han vist l'home, de 45 anys i nacionalitat espanyola, a l'aeroport del Prat. El presumpte autor de l'assassinat ha quedat detingut abans que pogués fugir amb un vol. La víctima de Sant Joan Despí és la quarta per crim masclista que es produeix aquest any a Catalunya. Les dues primeres van ser una dona de 28 anys i la seva filla de tres anys, que van ser assassinades el dia de Reis per la seva parella i pare, respectivament, a Esplugues de Llobregat. L'home es va intentar suïcidar, però va rebre l'alta hospitalària i està tancat preventivament a la presó pel crim. 12 dies després, un mosso d'esquadra va matar la seva exparella a Terrassa amb l'arma que tenia com a policia i després es va suïcidar.

La víctima de Sant Joan Despí no havia denunciat la seva parella, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En els assassinats d'Esplugues de Llobregat i Terrassa tampoc constaven antecedents judicials. Però una veïna ha explicat a l'agència Efe que fa uns mesos havia trucat a la Policia Local de Sant Joan Despí, un dia que va sentir crits al pis on s'ha produït el crim masclista. Els agents es van personar al domicili, però ningú va obrir la porta i la dona no va presentar cap denúncia. Segons la veïna, se sentien baralles i crits de manera habitual. L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha concretat que la trucada, que alertava d'una discussió, va ser l'agost de l'any passat i que la policia no va sentir res un cop va ser a l'habitatge, on tampoc va entrar perquè ningú va obrir quan van tocar el timbre. Al consistori no li consta cap altre avís ni que la víctima s'hagués dirigit als serveis municipals d'atenció a les dones. La víctima tenia una filla adolescent d'una altra relació anterior.

Set dones i una nena mortes aquest gener

Les quatre víctimes mortals de la violència masclista d'aquest gener a Catalunya, tres dones i una nena, se sumen a les quatre dones que han sigut assassinades per la seva parella o exparella a la resta de l'estat espanyol. Són unes dades molt colpidores si es comparen amb el mateix període dels últims anys. Des del 2015, a Catalunya, en el primer trimestre havien sigut assassinades dues dones, una o cap –en funció de l'any– per violència masclista, mentre que aquest gener ja són quatre les víctimes mortals. De fet, a l'estadística catalana recent no es troba un primer mes de l'any que tingui un recompte tan elevat. El Govern, a través de l'Institut Català de les Dones, ha condemnat aquest nou crim masclista en l'àmbit de la parella, com també ha fet l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que ha decretat tres dies de dol, ha convocat un ple extraordinari i ha anunciat una concentració per expressar el rebuig als fets.

Segons l'estadística estatal, aquest gener també és un dels pitjors en nombre de víctimes mortals. Des del 2003, quan es van començar a comptar les dones que han sigut assassinades per la seva parella o exparella, 1.040 dones han mort a Espanya per la violència masclista.