Colau avala la via Sánchez per al coronavirus però demana mesures per als lloguers

"Estem fent el que s'ha de fer i s'està començant a notar". Aquest és el missatge optimista que ha volgut llançar aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, als barcelonins, i molt especialment als treballadors dels serveis públics, a qui ha agraït l'esforç per adaptar la seva feina a la situació de crisi. Ho ha fet agafant-se a dades com la baixada dels usuaris al transport públic, de fins al 75%, i al fet que aquest matí no hi hagi hagut aglomeracions al metro a primera hora. I ho ha fet, com és habitual aquests dies, des de casa seva, on està confinada de manera preventiva i sense símptomes. Colau ha celebrat les mesures que ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez. Sobretot, la moratòria del pagament de les hipoteques per a aquelles persones que perdin la feina arran de la crisi sanitària desencadenada pel coronavirus. L'alcaldessa, però, li ha demanat que dicti mesures en la mateixa línia per als llogaters. I ha remarcat que les dificultats per fer front als pagaments afectaran les famílies però també el petit comerç.

"No podem confiar només en la bona voluntat de les parts", ha assegurat. El govern espanyol ha marcat, segons Colau, "el camí a seguir" per sortir de la crisi, però l'alcaldessa ha demanat que s'incloguin ajudes al sector cultural. I també ha celebrat l'anunci de la conselleria de Salut que es pot disposar dels hospitals privats per atendre la crisi del coronavirus. El govern municipal entén, amb tot, que també s'han d'intervenir laboratoris i farmacèutiques per garantir que no falten mascaretes o kits per fer la prova de contagi. En la línia del missatge que difon el govern espanyol, Colau ha insistit que d'aquesta crisi "només ens en sortirem units".

303 sancions

Des del punt de vista de les inspeccions a les persones que no compleixen els criteris de confinament, la Guàrdia Urbana ja n'ha sancionat 303, segons el tinent d'alcalde Albert Batlle, que també ha informat de 398 avisos a locals. Batlle ha celebrat que la mobilitat a Barcelona s'ha reduït, tot i insistir en la necessitat que les empreses col·laborin per fer baixar-la més. Als accessos, per exemple, el trànsit ha disminuït un 57%. I això s'ha notat amb una baixada dels accidents que es registren a la ciutat, que han passat d'una mitjana de cent diaris a només set.

El tancament del Bicing s'ha traduït en una baixada del 79% de la circulació de bicicletes i, segons el govern, algunes empreses com Acciona ja han atès la petició d'aturar el servei de moto compartida. No ho ha fet, però, Cooltra, que és la que té més vehicles, i assegura que manté el servei amb mesures extra d'higiene.

"Hem millorat però encara podem millorar més", ha insistit la regidora de Salut, Gemma Tarafa, en la seva valoració diària de la gestió de la crisi. Tarafa ha donat dades com ara que han crescut un 30% els àpats que el consistori serveix a persones vulnerables que estan aïllades. El seu equip confia tenir a partir de dijous un nou centre per a l'atenció a persones sense llar amb cent places.

D'altra banda, s'han habilitat nous espais per als treballadors del telèfon d'atenció ciutadana 010, que havien denunciat que no podien donar servei respectant les distàncies mínimes dictades. I l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de la plaça Sant Miquel, que es de gestió externa, ja no farà demà dimecres que els empleats hi vagin a fer feina a porta tancada, com ha passat fins aquest dimarts.