Laia Bonet serà la número dos de la candidatura de Collboni a Barcelona

Laia Bonet serà finalment la número dos de la candidatura del PSC per Barcelona, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ARA. La jurista i exdirigent del PSC farà tàndem amb Jaume Collboni, amb qui es va disputar el número u de la llista a les primàries socialistes per a les eleccions del 2015. Fonts socialistes expliquen que Collboni proposarà formalment Bonet a consideració dels delegats i delegades a la convenció del PSC de Barcelona que tindrà lloc dissabte vinent, en la qual també s'ha d'aprovar el programa electoral.

Nascuda a Valls el 1972, Bonet va ser membre de l'executiva del PSC, on formava part del corrent més catalanista del partit, fins el gener del 2014. Entre el 2010 i el 2012 també va ser diputada al Parlament, on va exercir de portaveu adjunta del grup socialista, i també va ser secretària del Govern durant la presidència de José Montilla. Després que el 2014 perdés les primàries enfront de Collboni, el febrer del 2015 es va incorporar a Aigüest Ter-Llobregat com a directora adjunta a la presidència. Exerceix de professora de Dret a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Bonet, a l'òrbita de Raimon Obiols, va signar l'octubre del 2017 un manifest demanant que els socialistes catalans se situessin "enèrgicament contra la brutalitat irresponsable del govern del PP i contra l'aplicació que pretén de l'article 155". El text, signat per ella, el mateix Obiols, Jaume Bellmunt, Daniel Font, Jordi Font, Joan Carles Mas i Eduard Rivas també considerava que "el PSOE no pot acceptar de cap manera l'aplicació abusiva i impracticable de l'article 155. Si ho fa, pot acomiadar-se de fer una majoria alternativa de govern en molts anys", afegia.