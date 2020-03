Torra diu a la BBC que vol l’ordre de confinament i Espanya ja passa dels 800 morts: les claus del vespre amb Antoni Bassas (19/03/2020)

Bona nit des des de l’ARA, amb un repàs a les últimes notícies d’aquest dijous, 19 de març del 2020. Començant per la previsió del temps de les pròximes hores que, per cert, ens portaran la primavera. La nova estació entrarà quan faltin deu minuts per les 5 del matí. Demà els núvols augmentaran i els últims mapes del temps fan pensar que entre diumenge i dilluns tornarà a ploure en moltes comarques. Un inici de primavera encara força hivernal.



1. El President de la Generalitat ha concedit una entrevista a la BBC en què ha criticat que el govern espanyol no obligui al confinament total de la població i pronostica “moments crítics” a la sanitat catalana a partir del cap de setmana que començarà demà. Torra: “El govern espanyol diu que és preferible mantenir oberts els aeroports i els ports. Nosaltres pensem que no és la millor solució. Creiem que només si ens confinem, si estem a casa i ens cuidem, podrem guanyar la lluita contra el coronavirus. Aquest cap de setmana el nostre sistema sanitari estarà molt tensionat i, probablement, la setmana vinent estarà col·lapsat”.



2. Segons ha concretat la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha fet una crida als professionals jubilats de menys de 70 anys i que fa menys de dos anys que estaven en actiu, als titulats en medicina de l'any 2019 i als estudiants de l'últim any tant de medicina com d'infermeria. En total, uns 1.300 professionals podrien incorporar-se al sistema en els pròxims dies.



3. Tinguin present que els morts d’Itàlia ja superen els de la Xina i que a Espanya ja es compten 803 morts, cosa que ha fet dir al doctor Fernando Simón, director d’Emergències del ministeri de Sanitat, que “probablement, ens acostem al punt màxim”. Madrid continua sent la comunitat autònoma amb més casos i més morts, uns 500. Euskadi ha anunciat la mort de la primera professional sanitària, una dona de 52 anys que portava una setmana hospitalitzada.

4. Sobre què passa amb les mascaretes, el director del CatSalut, Adrià Comella, ha dit que “hi ha un problema de competència mundial que fa que sigui difícil accedir al mercat” i que les mascaretes s'arriben a vendre a un 400% més del seu preu habitual al mercat". Comella ha dit que el sistema sanitari català té 140.000 treballadors sanitaris i que ara s'hi han afegit entre 20.000 i 25.000 treballadors més gràcies a la sanitat privada i incorporacions del MIR.

5. I, per cert, l’exèrcit ha entrat al port i a l’aeroport de Barcelona per desinfectar-los.



6. Avui ens hem llevat amb l’anunci del Banc Central Europeu que injectava 750.000 milions al sistema financer. Això com ens afecta? No us perdeu la pàgina que ha preparat el Leandre Ibar, amb preguntes com ara: ¿Aquests 750.000 milions d'euros surten dels meus impostos?

No, són diners de nova creació. Col·loquialment els economistes en diuen fer servir la impressora, perquè quan volen els bancs centrals poden fabricar diners del no-res. En aquest cas, la vertiginosa xifra de 750.000 milions d'euros.

7. La vicepresidenta espanyola Nadia Calviño ha defensat aquest dijous la decisió de l'executiu de no aprovar una moratòria dels lloguers, una mesura que defensava Unides Podem, soci de govern del PSOE. " A l'altre costat no hi ha un banc sinó un ciutadà", ha subratllat. "La mesura pot tenir un efecte beneficiós des d'una perspectiva, però negatiu des de l'altra" perquè els propietaris dels habitatges es quedarien sense cobrar.

8. Dos ERTO d’aquesta tarda: el de Nissan, que afectarà més de 3.000 empleats de les seves plantes de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca. I el d’Ibèria, per al 90% de la plantilla i per a un màxim de tres mesos.

9. Els jutges de Barcelona han decidit que aquests dies de confinament a casa la custòdia compartida s'ha de mantenir i, per tant, els nens poden canviar de casa quan toqui amb una excepció: en el cas que un dels progenitors doni positiu per coronavirus –o bé en presenti algun símptoma– l'altre progenitor és qui se'n farà càrrec per evitar la propagació i en interès dels petits. Els jutges també estableixen fomentar les videotrucades amb el progenitor infectat.

10. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya ha acordat ajornar la Fira d’Abril de Catalunya, prevista inicialment des del 24 d’abril fins a 3 de maig al Parc del Fòrum, i l’ha passat del 18 al 27 de setembre al mateix recinte.



Gràcies per confiar en l’ARA i fins demà, en què, com cantava Joan Manuel Serrat, "a la bandolera ens durà la primavera el 20 de març".