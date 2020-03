L’informe del Govern amb la pitjor previsió i estat d’alarma fins al 12 d’abril: les claus del dia, amb Antoni Bassas (26/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dijous, 26 de març del 2020. Cal esperar ruixats de neu al Pirineu i Prepirineu però també en comarques centrals i del sud. En general seran xàfecs curts i intensos que podran arribar a caure amb una cota de neu de només 400 metres. El cap de setmana pujarà la temperatura però el fred i la neu encara tornaran la setmana que ve.

1. Les xifres, per començar: a Catalunya, en les últimes 24 hores van morir 156 persones. Són menys que el dia abans. Fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 672 persones.

Però la xifra que continua creixent de manera preocupant és la dels malalts greus: a Catalunya hi ha 1.021 persones en estat crític.

La bona és que 1.697 persones s’han recuperat, 107 de les quals en el brot d’Igualada.

I encara una dada pitjor: hi ha 2.000 professionals sanitaris infectats. Aquest és l’aplaudiment de les 8 que ahir van dedicar als sanitaris de l’Hospital de Can Ruti, a Badalona.

2. En una sessió que ha acabat a la una tocada de la matinada, el Congrés ha prorrogat l’estat d’alarma, amb els vots a favor de PSOE, Podem, Cs, PP i Vox.

Pedro Sánchez ha dit: "La situació de les UCI de la capital està a prop del col·lapse i és en aquest moment que tots els espanyols serem solidaris amb els madrilenys. El govern d’Espanya garantirà l’equitat i posarà recursos sanitaris als hospitals de la Comunitat de Madrid provinents d’altres bandes d’Espanya que no tinguin aquests problemes de saturació". I és que Madrid concentra el 53% dels morts de tot Espanya. Sánchez s'ha trobat amb les abstencions d'alguns grups com JxCat, la CUP i d'altres que van ser necessaris per a la investidura, com ERC, EH Bildu i el BNG. Dels 350 diputats, 307 han votat a distància.

Pablo Casado ha votat a favor però ha estat dur: "Nosaltres li hem donat tot el que ens ha demanat, però amb aquests poders màxims, l’eficàcia del govern està sent mínima i això no pot ser. Sr. Sánchez, estic sent el cap de l’oposició que vostè no va ser”. I Rufián ha dit: “Si volem abaixar aquesta corba, no té cap sentit obligar la gent a anar a comprar d’un en un dissabte, i en canvi que es trobin dilluns un metro atestat perquè han d’anar a treballar obligats. O parem el país, o ens quedem sense país”.

La principal discrepància d'aquestes formacions és que reclamen el confinament total i la suspensió de l'activitat laboral no essencial."O aturem el país o ens quedem sense país", ha subratllat el portaveu republicà, Gabriel Rufián.

La xifra total de víctimes a Espanya és de 3.647 persones. Mirin la gràfica:

Les corbes de casos a Catalunya i Madrid no són corbes, són fletxes que pugen ben dretes, per desgràcia.

3. Ahir, el president Torra va comparèixer al Parlament, a distància. I davant els grups parlamentaris va dir: "La situació actual es pot allargar fins al mes de juny si no es prenen mesures més restrictives de confinament".

Per tant, "sense mesures més restrictives, la crisi es pot allargar fins al juny". El mateix dia que s'ha sabut que un informe del departament de Salut estima que en el pitjor escenari hi podria haver fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya.

A Igualada, 43 persones han mort amb la Covid-19, dues més respecte al dia anterior. Aquest dimecres el Govern ha anunciat que no només vol que el confinament a la conca d'Òdena es mantingui 15 dies més, sinó que també vol que sigui encara més restrictiu, ja que la taxa de mortalitat en aquesta zona multiplica per deu la de Catalunya.

I per cert, molt important: el coronavirus no és només una malaltia de gent gran, entre el 15% i el 20% d'ingressats a l'UCI tenen entre 20 i 50 anys.

4. La multinacional catalana Grifols ha arribat a un acord amb l'autoritat nord-americana de Desenvolupament i Investigació Biomèdica Avançada, la Food and Drug Administration i altres organismes nord-americans per produir un remei contra el coronavirus a partir de plasma de pacients recuperats, per processar-lo i produir proteïnes immunes al coronavirus.

5. Finalment, les proves de la selectivitat es faran entre el 22 de juny i el 10 de juliol i l’examen serà més flexible.

Així comença aquest dijous. Quedem-nos a casa, ànim i que tinguem un bon dia.