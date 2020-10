El Govern aplicarà més restriccions aquesta setmana, el feixisme es manifesta a Barcelona pel 12-O i la moció de censura a Bartomeu encara no té data: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 13 d’octubre del 2020. Hem de tornar a parlar de ruixats i tempestes en diverses comarques de Girona i de Barcelona, tant durant aquesta tarda i nit com sobretot demà a la tarda. Nevarà un altre cop al Pirineu fins als 1.400 metres i el fred s'accentuarà una mica més al centre de la setmana.

1. Tornem de cap de setmana llarg topant amb la dura realitat, i és que el Govern prepara més restriccions aquesta setmana (possiblement a partir de dijous) que afectaran la restauració, l’esport i la mobilitat.

No s’han anunciat, encara, però seran mesures ja aplicades en anteriors fases de la pandèmia, com el tancament de pistes esportives, les mesures que afecten bars i restaurants i les que limiten la mobilitat.

Per cert, que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no va assistir ahir a la roda de premsa del departament perquè està confinat per ser contacte estret d’un positiu de coronavirus.

I d’aquesta matinada, nova galleda d’aigua freda en la lluita contra el coronavirus. El gegant farmacèutic nord-americà Johnson & Johnson ha informat aquest dilluns a última hora als Estats Units que ha aturat l’assaig clínic de fase III avançat de la seva vacuna experimental contra el covid-19 a causa d’una malaltia inexplicable en un dels voluntaris.

Per cert, que Donald Trump ha reaparegut en un míting a Florida , sense mascareta i dient que se sent tan poderós que baixaria a fer petons als assistents.

2. Ahir va ser 12 d’octubre, festa nacional d’Espanya. A Barcelona, la ultradreta es va concentrar amb el braç aixecat fent la salutació feixista al peu del monument a Colón.

A Madrid, l’acte principal va reunir les màximes autoritats de l’Estat, i no va faltar l’espifiada que ja sembla de cada any: ahir la que va es va lluir va ser la patrulla de l’aire, que es va equivocar de colors i no va saber dibuixar la bandera espanyola al cel.

Per cert, que ahir es va saber que la moció de censura de Vox al govern de Pedro Sánchez se celebrarà dimecres i dijous de la setmana que ve. La moció fracassarà perquè només els 52 diputats de Vox hi votaran a favor. El PP encara no ha aclarit si s’abstindrà o hi votarà en contra.

Però el que està sotmès a oberta discussió pública és el rei. Ahir la Plataforma de Mitjans Independents va publicar una enquesta que diu que el 40,9% dels espanyols votarien per la república en un referèndum sobre la monarquia, respecte al 34,9% que preferirien mantenir la Corona i un 12,9% que es mostren indecisos. ¿I quanta gent voldria un referèndum sobre la qüestió? El 47,8% dels espanyols demanen que es faci un referèndum sobre la institució i el 36,1% prefereixen que la continuïtat de la monarquia no se sotmeti a votació. La nota mitjana de la casa reial és de 4,3 (la mateixa que en el CIS del 2015), i Felip VI té el suport més gran entre els votants de dretes i els que tenen més de 65 anys.

Aquesta realitat sociològica és la mateixa que reflectia un vídeo que va córrer ahir. Un vídeo casolà, d’un quart d’hora, amb un centenar de persones cridant “Visca el rei!

No són del mateix pensament Santiago Sierra i Eugenio Merino, que van exposar una falla de cera del rei Felip VI de 4,4 metres d’alçada a la fira Arco de Madrid i van posar una condició: el col·leccionista que la comprés l’havia de cremar per contracte abans d’un any i només podia conservar-ne el cap i els documents de la crema.

Com que ningú els hi va comprar, ells mateixos la van cremar ahir a l’espai d’art contemporani Konvent de Cal Rosal, a Olvan (Berguedà). La crema la van fer acompanyats dels mestres fallers valencians que van assessorar els artistes i d’una dotació dels Bombers.

3. A l’ARA expliquem avui que el Govern estarà obligat a portar el que va ser conseller d’Exteriors Alfred Bosch a la Fiscalia si té indicis d’encobriment dels casos d’assetjament, o sigui, si sabien el que passava i no van activar el protocol per protegir les presumptes víctimes. L’obertura de l’expedient és imminent.

4. Dos articles destacats avui, el de Joan B. Culla, en què considera que, amb la seva resposta a Isabel Turull, el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, ha passat de pastor a funcionari.

I l’altre, el de Sebastià Alzamora, que explica: “En termes objectius, la situació és la següent. L’Estatut de Catalunya no és el que va votar la ciutadania catalana. El president de la Generalitat de Catalunya no és el que van votar els catalans, sinó que, avui, ni tan sols n’hi ha, de president: el darrer, que era interí, ha estat recentment destituït d’acord amb un formulisme legal aplicat a una qüestió menor. El president que sí que va ser votat per la ciutadania és a l’exili, i dos més que van ser proposats com a possibles substituts (abans d’aquest que ha acabat inhabilitat) són a la presó. El president anterior a l’inhabilitat i l’exiliat també va sofrir pena d’inhabilitació, així com espoliació dels seus béns. Els dos presidents frustrats que són a la presó, hi són com a presos polítics, juntament amb set dirigents polítics i civils més de la seva mateixa corda ideològica. La situació és que no hi ha cap altra regió de la Unió Europea que visqui un trencament de la democràcia i l’estat de dret com Catalunya, ni cap estat membre de la Unió que desafiï el seu propi ordenament jurídic d’una manera tan escandalosa com ho fa Espanya”, diu l’Alzamora.

5. I als esports, encara no hi ha data per a la moció de censura contra Bartomeu i la junta directiva del Barça. Els impulsors de la votació la voldrien al més aviat possible, i això seria aquest cap de setmana que ve no, l’altre, i la directiva, per Tots Sants, seguint amb l’estratègia de dilatar els terminis, continuar prenent decisions i, si és possible, que algun jutge digui que com que hi ha unes quantes firmes no vàlides entre vora 20.000 no es poden obrir les urnes, o que la pandèmia aconselli que no hi hagi votació, cosa que la secretaria general de l’Esport ja ha dit que, de moment, no passarà.

Per tot plegat, l’Albert Llimós escriu avui als 13 directius de Bartomeu i els diu: “No pot ser que el Barça visqui en aquesta degradació permanent. L’episodi de la moció de censura, amb la intervenció als mitjans de Román Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics, és l’últim espectacle lamentable. S’ha intentat torpedinar per terra, mar i aire una de les manifestacions socials més importants del club en els últims anys”.

Fins aquí les claus del dia