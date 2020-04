Una mascareta per persona a la farmàcia i la Guàrdia Civil diu que controla les crítiques al govern espanyol: les claus del dia amb Antoni Bassas (20/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 20 d’abril del 2020. Tot el diumenge plovent. Fa més de 24 hores que plou. Miquel Bernis ho va preveure i va dir que el temps seria inestable fins a mitja setmana. La pertorbació durarà fins dimecres. Avui les pluges seran menys abundants i més intermitents que ahir, però demà tornarà a ploure amb moltes ganes sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquest dimarts serà el dia més fred d'aquesta borrasca.

1. A partir d’avui podem anar a buscar una mascareta per persona. La primera mascareta serà gratuïta i les farmàcies podran dispensar-ne una per persona cada set dies. Si una persona no obté la mascareta aquesta setmana, la setmana que ve no podrà recuperar-la, i la setmana que ve li costarà 76 cèntims. No són d’un sol ús.

El Govern demana que avui vagin a buscar la mascareta els que realment creuen que la necessiten (les persones que presenten símptomes respiratoris –encara que siguin lleus–, així com els seus contactes més estrets, les persones que treballen i les persones vulnerables que hagin de sortir de casa). El Govern demana que ningú no trenqui el confinament “només per anar a buscar la mascareta”.

Es calcula que cada farmàcia en té unes 450, per començar, i dijous n'arribaran dos milions més.

2. On som? 206 persones han mort aquest diumenge. I en total, han mort fins ara a Catalunya 8.273 persones. Baixen molt els contagis. El nombre de catalans ingressats en una UCI disminueix cada dia. Tot i això, hi ha 1.127 persones ingressades de gravetat en una UCI per coronavirus.

Més de 20.881 persones ja han superat la malaltia. Forta caiguda en la xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya, que ja suma almenys 20.453 morts des de l'inici del coronavirus.

Al món ja han mort 165.000 persones; només als Estats Units, més de 40.000.

3. Sempre us parlem de xifres, però segur que vosaltres hi poseu les cares de persones que coneixeu. Avui Laia Vicens ens explica cinc històries de persones normals i corrents que han mort a causa de la pandèmia. I també us recomanem: “Un dia en una UCI al límit”, el reportatge de Natàlia Vila i Xavier Bertral a l’interior de l’Hospital de Sant Pau.

4. D’avui en vuit, la canalla podrà començar a sortir. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat aquest diumenge al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, el pla de desconfinament, elaborat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que no entrarà en vigor si no està validat pel govern espanyol, que és qui té totes les competències durant l'estat d'alarma.

El pla permetria el "desconfinament parcial controlat de menors i gent gran" en franges horàries diferents per "evitar el contacte entre els més petits i els grans i finalment la progressiva reobertura de bars i restaurants i l'autorització a la realització d'esdeveniments de menys de 30 persones, mantenint sempre la distància social.

Al final obririen les escoles i els equipaments culturals i esportius per a ús individual.

El pla també preveu la monotorització tecnològica de la població, a través d’un certificat digital i un "passaport d'immunitat".

Ja dic que això ho ha d’aprovar el govern espanyol. El president Torra va demanar tot el contrari: “És el govern de la Generalitat el que ha de gestionar el desconfinament”.

5. Nova ficada de pota comunicativa dels militars espanyols que intervenen a les rodes de premsa de la Moncloa. El general José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ahir estava contestant un pregunta sobre les fake news i va admetre que la Guàrdia Civil controlava el que es deia sobre la gestió del govern espanyol a les xarxes.

Al cap d’unes hores la Guàrdia Civil va fer un tuit i acte seguit va haver de sortir el mateix ministre de l’Interior a apagar el foc. Per això avui, a la contraportada de l’ARA, el dibuixant Manel Fontdevila demana una medalla del Màgic Andreu per al general Santiago.

6. I parlant del govern espanyol, us recomanem aquest treball d'Albert Martín. El SOS de la Moncloa al gran Íbex-35. L’executiu de Pedro Sánchez va demanar a un reduït grup d’empreses que compressin deute públic espanyol. L’ARA ha pogut saber que el moviment del govern no va tenir èxit.

Fins aquí les clau del matí. Avui entrevistarem el doctor Bonaventura Clotet.