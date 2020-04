Els primers assajos de vacuna amb ratolins començaran d’aquí un mes, i per demà s’esperen pluges de més de 100 l/m2: les claus del vespre amb Antoni Bassas (20-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. Tot el dia plovent, i a l’abril, cada gota val per mil. Avui la pluja ha estat irregular i en general menys quantiosa que ahir. Demà serà el dia de precipitacions més abundants i extenses de l'episodi, en algunes comarques de Girona i de Barcelona se superaran els 100 l/m2. Les clarianes no arribaran fins dimecres a la tarda.

1. Avui era el primer dia de venda de mascaretes, el sistema informàtic s’ha col·lapsat, i les farmàcies s’han quedat sense poder-ne dispensar. A hores d'ara els tècnics intenten solucionar el problema per restablir la normalitat. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, Antoni Torres, ha explicat a l'ARA que el col·lapse s'ha donat quan ordinadors de farmàcies de tot Catalunya han introduït un mateix codi al sistema, el de les mascaretes. La xarxa informàtica no estava preparada per rebre aquesta allau i ara els tècnics treballen per solucionar-ho.

2. Avui hem entrevistat el cap del Servei de Malaties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, l’investigador Bonaventura Clotet, que ens ha avançat que aviat es començaran a testar les primeres vacunes. Clotet: “El mes que ve ja estarem assajant en el model animal de ratolí l'immunització que produeixen els primers constructs de vacuna, i a partir d'aquí els anirem redefinint”.

Però no serà fins al mes de març o abril de l’any vinent que les vacunes podran començar a utilitzar-se en éssers humans.

3. Espanya ha registrat una nova disminució en l'augment diari del nombre de morts per coronavirus. En les últimes 24 hores, s'han comptabilitzat 399 defuncions, la xifra més baixa des del 22 de març. 20.852 morts totals. La pressió a les UCI també ha anat disminuint. El doctor Simón ha remarcat, que quedi clar que els nens no sortiran a jugar, a partir de dilluns.

4. Per cert, que en la roda de premsa de cada dia a la Moncloa, el general de la Guàrdia Civil que ahir va dir que el cos armat es dedicava a controlar les crítiques negatives al govern espanyol a les xarxes, ha fet aquesta referència implícita al tema i ha acabat aplaudit pels seus companys de faristol.

5. On també hi ha un desajust de diferents dimensions i significat polític és entre la consellera de Salut, Alba Vergés, i l’epidemiòleg de referència del president Torra, Oriol Mitjà. A la consellera li han preguntat per un possible passaport d'immunitat per saber qui ha passat o no el covid-19, i no ha amagat l'escepticisme.

Sobre el control digital de la malaltia, hi ha parers diferents: el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que el passaport hauria de ser voluntari i "mai obligatori", amb "garanties" i acordat tant a l'Estat com a Europa. En canvi, el Dr. Clotet ha dit que cal entendre el sentit que tindria un control d’aquestes característiques, sobretot en una societat que ja està controlada a través dels mòbils.

6. El Banc d'Espanya preveu per al 2020 una ensorrada de l'economia espanyola sense precedents des de la Guerra Civil. El Banc d'Espanya treballa amb diverses projeccions que situen la caiguda del PIB entre el 6,6% i el 13,8% per al 2020.

7. Parlant de reconstrucció, el govern espanyol ha desconvocat la reunió que estava prevista per demà amb tots els portaveus dels partits polítics per començar a abordar un pacte d'Estat. L'executiu espanyol l'ha desconvocat a l'espera que la mesa del Congrés de Diputats decideixi el format i la data de constitució de la comissió pel Pacte de la Reconstrucció. El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dilluns amb el líder del PP, Pablo Casado, que li ha proposat que aquest pacte d'Estat s'abordi en una comissió al Congrés.

8. I finalment, el Consell Superior d'Esports, La Lliga i la Federació Espanyola de Futbol pacten la tornada als entrenaments, una decisió que queda supeditada a l'evolució de la pandèmia i a les decisions que arribin des de Sanitat. La Lliga estableix en un mes el temps mínim per tornar a jugar des que es comenci a entrenar en solitari, i fixa que calen quinze dies d'entrenaments en grup abans de tornar a competir. La data prevista per al retorn als entrenaments és el 4 de maig. Igualment, s'han compromès a dedicar part dels recursos que generin els drets audiovisuals del futbol a un rescat de la resta d'esports federats, olímpics i paralímpics.

Per cert, que si la Lliga torna, el Reial Madrid no descarta jugar a la seva ciutat esportiva, on sol jugar el filial. Com que la Lliga tornaria a porta tancada, és igual la capacitat del camp, i així podrien continuar les obres de remodelació a l'estadi Santiago Bernabéu.

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.