Cartes de suport per a avis confinats en residències

"Soc en Jan. No sé com ho estàs passant aquests dies, però et vull donar tot el suport possible". Així comença la carta que Jan Niñerola, un nen de 12 anys de Castellar del Vallès, ha escrit a la Carme, una àvia de la residència Les Orquídies de la mateixa localitat. Com ell, una seixantena d'infants i joves de Castellar han enviat cartes i dibuixos aquests dies a un centenar d'avis confinats en llars d'avis per distreure'ls durant la quarantena. Cada participant ha rebut el nom d'un destinatari que no coneixia i li ha hagut d'escriure una carta o fer un dibuix amb missatges optimistes.

Coronavirus: Salut restringeix i controla les visites a les residències de gent gran

"M’ha agradat molt fer-ho, el meu avi també va ser en una residència i sé que no és fàcil, sobretot en dies com aquests", explica en Jan, que a la carta li ha volgut fer saber a la Carme que no està sola i que sigui forta. "Ens en sortirem", diu convençut. Ha participat en la iniciativa amb el seu germà Biel, que té sis anys, i que ha dibuixat "un coronavirus derrotat i sense corona" per a una altra àvia de la mateixa residència. Tots dos ja han enviat els missatges per correu electrònic i ara esperen rebre una resposta d'aquí uns dies.

Gairebé mig miler de contagis en residències de gent gran a Catalunya

"La idea és que infants i avis puguin mantenir la relació per carta mentre duri el confinament i que després es coneguin presencialment quan l'estat d'alarma s'acabi", explica el regidor de Cicles de Vida de l'Ajuntament de Castellar, Daniel Pérez, a l’ARA. La iniciativa s'anomena 'Tinc una carta per a tu' i fins ara s'ha posat en marxa amb uns quants infants i joves del municipi que ja participaven en altres projectes, però la voluntat és estendre-la a més àmbits: "Estem treballant perquè s'hi sumin tots els centres educatius". També volen que els infants i joves puguin rebre determinades característiques dels residents per poder fer cartes més personalitzades. "És molt necessari que els avis rebin missatges positius aquests dies", remarca el regidor.

Aire fresc per als avis

Els avis són un dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia i per això les mostres de suport els poden anar bé per fer-los la quarantena més agradable. "Alguns estan espantats per no saber què passarà i perquè no entenen que els familiars no els puguin veure", admet Erika Peñuela, que és educadora social en una de les residències que participa en el projecte. Per això considera que rebre cartes i dibuixos d'infants ajudarà els residents a fer més fàcil el tràngol: "Tots sabem que els avis senten devoció pels més petits". A més, Peñuela creu que com que són missatges escrits, molts avis també els podran apreciar millor que no pas algunes videotrucades, perquè admet que sovint s'atabalen amb les noves tecnologies.