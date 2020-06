Salut descarta fer retrocedir Lleida a la fase 2 tot i el repunt de contagis i habilita un hotel per als casos sospitosos

Tot i el repunt de contagis detectats la última setmana a Lleida i la proximitat amb la Franja d'Aragó, on s'ha detectat un rebrot de covid-19, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha descartat avui fer retrocedir la regió sanitària de Ponent a la fase dos, com sí que han fet alguns territoris d'Aragó. Aquest matí el president del a Generalitat, Quim Torra, es mostrava "preocupat" pels nous positius a les dues zones i assegurava que no "els tremolaria el pols" a l'hora de prendre decisions. Finalment, però, el Govern ha descartat mesures dràstiques i ha optat per reforçar l'atenció a la zona davant el repunt de contagis. En aquest sentit, Vergés ha explicat que tornaran a habilitar l'hotel Nastasi de Lleida per poder aïllar les persones sospitoses d'haver-se contagiat i garantir que fan un "correcte aïllament".

De la mateixa manera, Vergés ha descartat que Catalunya torni al model de fases per ara i ha dit que en tot cas prendran les mesures necessàries per controlar possibles brots de coronavirus que puguin anar apareixent aquest estiu. "Les fases eren un concepte de transició des del confinament total fins a la recuperació de l'activitat. Per tant, una vegada controlat el retorn a l'activitat, es poden fer moltes coses al llarg dels mesos i en funció de la situació que ens trobem", ha explicat Vergés. Tot i la preocupació mostrada pel president de la Generalitat aquest matí, la consellera de Salut ha explicat que els brots detectats a Lleida "s'estan controlant" i que la simptomatologia és lleu.

Els brots de la Franja –i també el de Lleida– s'han relacionat amb l'activitat i els desplaçaments dels temporers que participen aquests dies en la campanya de recollida de la fruita. La consellera de Salut ha explicat que sol·licitarà a la consellera aragonesa del ram que es posi en contacte amb els empresaris agraris de la Franja perquè evitin al màxim que els seus treballadors puguin desplaçar-se cap a Lleida, tot i la proximitat entre les dues zones.

Set positius a la Vall d'Aran que compartien una barbacoa

D'altra banda, en les últimes hores s'han detectat set casos positius a la Vall d'Aran per coronavirus. Segons ha avançat l'ACN, es tracta de set persones que haurien compartit una barbacoa a la zona. A la festa hi haurien participat més assistents, als quals ara s'estan fent proves PCR per confirmar si hi ha més contagiats, sempre segons les fonts consultades per l'agència.