El maig ha sigut el mes amb més incidents per delictes d'odi des de l'1-O

Des del maig i fins al juliol, els Mossos d'Esquadra han registrat 178 incidents per delictes d'odi, que inclouen les accions feixistes –com l'agressió a un manifestant a la presó de Lledoners– i les accions dels CDR –com la protesta contra el jutge Llarena–. El maig ha sigut, amb 93 incidents, el mes en què s'han produït més casos des de l'1-O, segons ha explicat el cap dels Mossos, el comissari en cap Miquel Esquius. Des d'aleshores la tendència ha anat a la baixa, perquè el juny s'han registrat 52 casos i el juliol 33, però el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que els Mossos han activat un pla operatiu destinat a frenar els incidents relacionats amb la ideologia política. Buch ha assegurat que és "un problema que afecta la seguretat ciutadana del país" i ho ha atribuït a "determinades persones que alteren l'ordre públic dels catalans".

El departament d'Interior no ha concretat quantes persones han resultat ferides en els 178 casos dels últims tres mesos ni quantes han sigut identificades per provocar els incidents, encara que el conseller ha negat que hi hagi un moviment d'ultradreta "organitzat". "Hem de pensar que de la mateixa manera que hi ha els CDR locals, hi ha els GDR locals", ha dit. També ha afegit que els delictes d'odi es resolen per la via penal, en la qual es treballa amb el fiscal d'odi, o bé per l'administrativa –que pot implicar sancions des de 30.000 fins a 600.000 euros–. Buch ha confiat que les sentències judicials i les sancions demostrin que "ningú pot creuar una línia vermella; qui no ho respecti, es trobarà amb totes les eines del país per aturar-ho". "Que algú vegi vulnerats els seus drets ideològics i polítics per culpa d'uns altres és un fet que reprovem, perseguim i perseguirem", ha avisat.

El Bages i el Maresme, les comarques amb més incidents

Buch ha assegurat que es tracta de casos "puntuals" al conjunt de Catalunya, tot i que ha admès que els incidents per delictes d'odi s'han concentrat, per quantitat, entre dues comarques: el Bages i el Maresme. El conseller d'Interior ha rebutjat que l'extrema dreta estigui "desacomplexada" i ha considerat que els casos de les últimes setmanes "han tingut més notorietat". També ha defensat que els Mossos actuen "extremadament ràpid" i que les imatges dels incidents que circulen per les xarxes socials formen part de cada expedient. "La nostra feina és trobar els autors i posar-los en mans de la justícia", ha valorat Buch, que ha demanat al govern espanyol la creació de jutjats per als delictes d'odi: "Està molt bé que es facin gestos sobre què ha de passar al Valle de los Caídos, però és necessari que a Catalunya tinguem jutjats especialitzats en delictes d'odi".

El conseller d'Interior ha explicat que, de moment, dels 178 incidents dels últims tres mesos, només hi ha una sentència: per l'agressió a un manifestant a la presó de Lledoners. Per això ha confiat que "en un futur no molt llunyà" es resolguin els altres casos i puguin servir d'exemple. "Així com altres països fan innovacions legals amb la llei, nosaltres la complim escrupolosament", ha assegurat Buch, que ha reconegut que la situació política dels últims mesos ha provocat una "polarització". Tot i això, ha afegit que el Procés "sempre s'ha mantingut en un clima de convivència". En aquest punt, preguntat sobre la posició de Cs davant els incidents per delictes d'odi, el conseller ha demanat a tots els partits, encara que "malauradament no tots ho fan", que "condemnin qualsevol atac que vagi contra la violència i la llibertat d'expressió".

Petició de reunió amb el ministeri

En paral·lel, Buch ha expressat que espera que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el citi "al més aviat possible" per reunir-se per primera vegada. "Estem parlant de la seguretat i hi ha una manca de compromisos de l'Estat amb els ciutadans de Catalunya", ha afegit. "S'ha de donar una resposta als compromisos que no s'han complert i que puguem treballar per als nous reptes", ha conclòs Buch.