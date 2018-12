Càrregues policials contra manifestants animalistes que protestaven per la mort d'una gossa a trets d'un urbà

Unes 3.500 persones s’han concentrat aquest dissabte a les cinc de la tarda per reclamar justícia per la mort de la gossa Sota arran dels trets d’un agent de la Guàrdia Urbana. Durant la concentració, convocada per l’entitat Sos Animals Maresme i a la qual s'ha sumat el PACMA, s’ha fet un minut de silenci i els assistents han reclamat que "es depurin responsabilitats".

Al vespre, un centenar de persones s'han manifestat a la plaça Espanya pel mateix motiu i han tallat la Gran Via durant uns minuts fins que han estat desallotjat pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han carregat contra els concentrats.

Ei #FAQSpessebreTV3 ara que parleu de violència, això esta passant ARA a Plaça Espanya. Garrotades contra gent que protestava asseguda a terra contra l’abús de poder i la brutalitat policial de la Guàrdia Urbana. Ara tot seguit en parlareu oi que si? pic.twitter.com/BQpOO4tzSj — Thomas Sankara (@tsankaram) 22 de desembre de 2018

"No permetrem que les explicacions confuses i corporatives de la Guàrdia Urbana i de l’Ajuntament de Barcelona tapin l’escàndol", ha assegurat a través de les xarxes socials el Partit Animalista.

Segons el PACMA, Ada Colau ha convertit Barcelona "en un infern per als animals" arran "dels coloms exterminats, senglars sacrificats, els Tres Tombs i les restriccions als ciutadans que conviuen amb gossos".

Les entitats animalistes han anunciat que portaran el cas a la fiscalia perquè investigui els fets.