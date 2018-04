El ple oficialitza el 'no' al tramvia de Colau

Segons revés del dia per a 'equip d'Ada Colau. N omés uns minuts després que els grups de l'oposició tombessin la seva multiconsulta, el seu projecte de tramvia ha seguit la mateixa sort. El guió fa setmanes que estava escrit. I no hi ha hagut canvis. Cap de les estratègies de pressió que ha desplegat els últims dies el govern d'Ada Colau no ha fet canviar el posicionament d'ERC, que en el ple extraordinari d'aquest dimarts ha votat en contra del projecte de connexió de tramvies que el govern portava a discussió. El projecte estrella de l'alcaldessa ha rebut una sonora bufetada i el debat, com es preveia, ha estat agre amb durs retrets des de la bancada dels comuns als republicans. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que aquest 'no' "invalida el cap de files republicà com a acaldable i l'ha acusat "d'escudar-se" darrera el seu portaveu, Jordi Coronas. "Ens han fet una demostració de política patètica", li ha respost Coronas, que ha acusat el govern d'haver fet "campanyeta" contra ells. L'alcladessa també ha agafat la paraula al final de la sessió per lamentar que es parli del "tramvia de Colau" quan és el "tramvia dels veïns" i ha conclòs que continuaran defensat el projecte. L'alcaldessa ha defensat que han portat el tramvia a votació tot i saber que la perdrien perquè era un compromís electoral. Membres de la plataforma Unim els Tramvies l'han seguit, des de la grada, amb pancartes.

El debat, de fet, es va suspendre en el ple del 23 de març, que és quan s'havia de produir, perquè llavors acabava de transcendir que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, havia marxat a l'exili i s'esperava la resolució del Suprem sobre la resta de polítics processats. L'alcaldessa va voler evitar la "baralla" amb els republicans i va anunciar, primer, que retirava el punt de votació i, després, que suspenia la totalitat del ple.

La sessió s'ha reprès aquest dimarts. Primer, amb la votació sobre la multiconsulta que el govern municipal vol celebrar aquesta primavera. El segon punt ha sigut el protocol d'enllaç tramviari que l'equip de Colau ha pactat amb l'Autoritat del Transport Metropolitna (ATM) i que només ha sumat els vots de BComú, PSC-que no ha estalviat en critiques a la manera com l'equip de Colau ha gestionat el projecte- i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates). La votació s'ha fet de manera nominal però cap regidor no s'ha sortit del guió. Per primer cop, el ple ha acceptat el vot telemàtic.

Els republicans mantenen que el que s'hauria de votar no és un protocol sinó un conveni d'obligat compliment per a les parts perquè si no es tracta, asseguren, d'un "xec en blanc". Una demanda que també ha fet la CUP. El cap de files dels republicans, Alfred Bosch, ja va avançar, a mitjans de març en una entrevista a l'ARA, que el seu grup votaria en contra de la proposta. I ERC ha mantingut la posició tot i la pressió que ha exercit aquest dies tant el govern municipal com la plataforma Unim els Tramvies.

Ahir, sense anar més lluny, Colau va participar amb els alcaldes metropolitans en un viatge en tramvia per reivindicar la necessitat de connexió. Abans del ple previ a la Setmana Santa, Barcelona en Comú havia arribat a posar sobre la taula d'ERC un acord genèric que es donava més temps per acabar de perfilar l'entesa. Però no es va aconseguir el pacte 'in extremis'. I res no ha canviat des de llavors. El regidor del PP Alberto Fernández Díaz ha conclòs que el d'avui és el ple del "multifracàs" de Colau, que ha assumit les derrotes de la multiconsulta i del tramvia.