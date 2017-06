El Congrés insta Rajoy a reconvertir la comissaria de Via Laietana en un memorial de la repressió franquista

Decisió inèdita del Congrés. Per primera vegada la cambra ha demanat al govern de Mariano Rajoy que reconverteixi la seu de la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana, un dels principals punts de tortura durant la dictadura a Barcelona, en un museu-centre memorial, documental i arxivístic de la repressió franquista a Catalunya. La proposició de llei, presentada per ERC, ha passat amb el suport del grup socialista i Ciutadans després d'acordar una esmena transaccional al text. En la votació a la comissió d'Interior el PP s'ha tornat a quedar sol amb 14 vots en contra i la resta a favor (23). L'única esmena que reclamava el PSC és que es garantís primer un lloc alternatiu per reubicar els actuals treballadors de la Prefectura a Barcelona.

Es tracta d'una de les propostes incloses en la llei de memòria històrica que ERC ha intentat presentar fins a dues vegades al Congrés i que ha topat amb el veto sistemàtic de PP, PSOE i Ciutadans a la mesa de la cambra perquè no es pogués debatre en ple. El portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà, ha celebrat la decisió, perquè es tracta d'un " edifici icònic de tortures i vulneració dels drets humans exercits durant tants anys contra molts demòcrates". També ha puntualitzat que és molt important que s'acordi que "tota la documentació que pertany a la brigada politicosocial" passi a mans del Govern. El següent pas, segons el líder republicà, és que ara la Generalitat negociï amb el govern espanyol al decisió aprovada pel Congrés.

Les iniciatives que inclou -i que no són d'obligat compliment per al govern de Mariano Rajoy- són les següents:

1.- Exposició permanent de la repressió franquista

Reconvertir la Prefectura de Via Laietana, situada en el número 43 d'aquest carrer, en un museu-centre memorial, documental i arxivístic de la repressió franquista a Catalunya, amb una exposició permanent de la repressió, les causes, els protagonistes i les conseqüències, durant tota la dictadura de Franco, de la lluita per les llibertats democràtiques.

2.- Necessitat d'un acord amb el ministeri de l'Interior

El centre haurà de reproduir el funcionament de la Prefectura durant els anys de tortura i repressió en les dependències de Via Laietana, ja que constituïen la seva principal activitat, opina la majoria de la cambra. Ara bé, la reconversió només es podrà fer si s'arriba a un acord amb la Direcció General de la Policia del ministeri de l'Interior, una màxima difícil amb el control el PP d'aquesta institució. L'objectiu últim, i que han reclamat PSOE i Ciutadans, és garantir als efectius ubicats a la Prefectura unes instal·lacions més modernes i adequades que garanteixin l'eficiència del servei.

3.- Còpia de tots els arxius per a la Generalitat en 6 mesos

La iniciativa inclou una de les llargues reivindicacions de la Generalitat: tenir tots els arxius de la Prefectura. En un termini màxim de 6 mesos, s'hauria de garantir una còpia de l'arxiu històric de la Policia en què s'integrin les dades, atestats, declaracions, ordres, reglament intern, correspondència i material que es consideri d'interès memorialista. Ara bé, s'especifica que no contravingui la llei de secrets oficials i que es realitzi sempre de forma consensuada amb el ministeri de l'Interior.

4.- Creació d'un òrgan de coordinació

Finalment, la proposició no de llei insta la creació d'un òrgan participat i coordinat entre el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió d'aquest museu-centre memorial.