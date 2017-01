Els Globus d'Or fan levitar 'La La Land' cap als Oscars amb set premis

És un clixé que els Globus d’Or són l’antesala dels Oscars: que el seu palmarès ‘orienta’ els acadèmics que després han de votar els premis més cobejats del cinema. En aquest cas, però, la gran pel·lícula guanyadora, 'La La Land', ja portava tota l’embranzida de casa, així que la cerimònia d’ahir només va ser un tràmit per refermar que el musical protagonitzat per Ryan Gosling i Emma Stone –que s’estrena a Catalunya aquest divendres– arribarà als Oscars com a gran favorita indiscutible.

El film es va endur el premi a millor pel·lícula de comèdia o musical, millor director i millor guió de cinema, millor banda sonora i millor cançó. I, esclar, els dos intèrprets protagonistes, Stone i Gosling, gran parella cinematogràfica de l’any. Set premis que van fer empal·lidir qualsevol altra pel·lícula o sèrie.

Què va quedar per a la resta? Alguna sorpresa. Com, per exemple, que 'Moonlight' –la trajectòria vital d'un noi negre en un barri aspre de Miami– guanyés el Globus a millor drama. O que 'Elle' de Paul Verhoeven no només s'endugués el premi a millor film en llengua estrangera (això era previsible), sinó que la seva protagonista, Isabelle Huppert, s'alcés també amb l'honor de ser escollida millor actriu de drama, competint contra noms forts de la indústria dels EUA com Amy Adams, Jessica Chastain o Natalie Portman.

El jurat va aprofitar per fer 'pedrea' amb els premis als millors intèrprets de repartiment (en una categoria conjunta que aplega tant el drama com la comèdia o el musical) i que van anar per a Aaron Taylor-Johnson (‘Animales nocturnos’) i Viola Davis (‘Fences’). Casey Afflec, per part seva, va obtenir el guardó a millor intèrpret masculí de drama per 'Manchester by the sea', un film que arriba amb el curiós honor de ser extremadament depriment, cosa que es va recordar uns quants cops al llarg de la gala.

'Zootopia', per part seva, va ser escollida com a millor pel·lícula d'animació.

Un revés per a l'HBO en televisió

En l’apartat televisiu, els Globus van complir el seu paper de mirar cap al futur, més que de premiar allò obvi o les velles glòries. I Netflix va obtenir una victòria simbòlica important sobre la seva rival HBO: la debutant ‘The crown’, que repassa la història de la reina Elisabet d’Anglaterra, va ser coronada com a millor drama. A més, Claire Foy, l’actriu protagonista, es va endur també premi, com a millor intèrpret protagonista de drama. Passava així la mà per la cara a ‘Westworld’, la gran aposta d’HBO d’enguany, que marxava amb les mans buides. Tal i com ho feia, també de la mateixa productora, l’habitual acaparadora de premis ‘Joc de trons’. I 'The night of'. I 'Veep'. Zero premis de catorze nominacions. Fi de cicle?

Els Globus d’Or també van posar sota la lupa internacional 'Atlanta', la sèrie sobre dos perdedors que intenten prosperar en el negoci del rap –l’estil musical– a la ciutat que dóna títol a aquesta ficció, i que va ser premiada com a millor comèdia. El creador de la sèrie, Donald Glover, que assumeix també el rol protagonista, es va endur així mateix el premi a millor actor en aquesta categoria. També en clau de cultura negra, 'Black-ish' es va endur el premi a millor actriu de comèdia, gràcies a Tracy Ellis Ross, filla de la cantant Diana Ross. Una altra sèrie assenyalada pel palmarès va ser ‘Goliath’, que gràcies a Billy Bob Thornton es va endur el Globus d’Or a millor actor de drama televisiu.

En canvi, on no hi va haver sorpresa va ser en l’apartat de minisèrie, de nou en clau racial. ‘American Crime Story’ i la seva recreació catàrtica del judici d’O.J. Simpson es va endur el premi a minisèrie, i també ho va fer Sarah Paulson, com a actriu principal, pel seu paper de fiscal Marcia Clark.

L’altra gran guanyadora televisiva va ser ‘The night manager’, que es va endur tres premis interpretatius. Tom Hiddleston es va en dur el guardó a millor intèrpret de minisèrie. Hugh Laurie, per part seva, va recollir l’estatueta a millor actor de repartiment de televisió –minisèrie o no– va ser un dels més ocurrents de la nit, quan va explicar que estava content de rebre l’estatueta, ja que no les tenia totes que l’any que ve encara entreguessin premis: “Deuen ser els últims globus d’Or que es donen, perquè al nom de l’entitat que els entrega hi ha ‘Hollywood’, ‘premsa’ i ‘estrangera’”. I finalment el premi a millor actriu de repartiment televisiu també va anar per ‘The night manager’, en aquest cas per Olivia Colman.

El palmarès deixava, per tant, òrfena de premis una sèries que aspira a ser una de les revelacions de l’any: ‘This is us’ estava nominada a dos premis interpretatius, però no se’n va endur cap. També ‘Westworld’, la gran aposta de l’HBO per al 2016, va marxar de buit.

Fallon, discret i massa blanc

L’ímpetu amb què arribava 'La La Land' es feia palès ja abans d’alçar el metafòric teló. L’arribada del presentador Jimmy Fallon al teatre va prendre forma de gran número musical amb participacions de diversos personatges cinematogràfics i televisius: semblava avançar el triomf que la nit va concretar. El monòleg inicial d’aquest conductor de ‘late show’, tanmateix, va ser discret. Fallon encomana alegria al seu programa, el més vitalista de la televisió americana, però aquí se’l notava incòmode. A més, tot just començar es va quedar momentàniament sense ‘teleprompter’, de manera que va haver d’improvisar una estona en el minut crucial d’arrencada de la gala.

No van faltar, com era previsible, referències a Trump que és –amb perdó– un blanc fàcil. Només engegar el seu monòleg, va felicitar l’Associació de Premsa Estrangera a Hollywood “perquè és un dels últims llocs a Amèrica on s’honora el vot popular”, en clara referència a les eleccions recents. O bé: “Joc de Trons té tants girs de guió... Com seria si el rei Joffrey no hagués mort? Bé, en dotze dies ho sabrem”. En tot cas, humor sense punxa, en una gala que ha vist Ricky Gervais desplegar les seves invectives més esmolades.

La nit, doncs, no va ser memorable i ni tan sols hi va haver la clàssica escena planificada per esdevenir viral. Això sí, hi va haver moments fugaços de brillantor, com ara la intervenció de Steve Carell, i un bonic homenatge a Carrie Fisher i Debbie Reynolds. I, sobretot, el discurs de Meryl Streep, que rebia el reconeixement a tota una carrera, en el qual va fer un dur al·legat contra Trump. Després de recordar els orígens forans d’alguns dels presents, i que Hollywood s’ha fet sempre amb aportacions de gent vinguda d’arreu del món, va denunciar que si Trump efectivament expulsava els immigrants “només quedaria per veure futbol i combats de lluita”. L’actriu va considerar que el sector dels actors estava entre els més “vilipendiats” avui dia i va témer que “l’instint per humiliar” de Trump, tenint en compte la seva projecció pública, inspirés la gent en el mal sentit: “La manca de respecte, engendra manca de respecte; la violència engendra violència”, va concloure.

Una catifa de rosa groc i metall

La catifa vermella va estar marcada pel rosa, pel groc i pel metal·litzat. Entre els grocs, per exemple, el pastel de Prada vestit per una embarassada Natalie Portman o el daurat modelet extremat de Emily Ratajkowsi. Ruth Negga va ser de les més aplaudides amb un Louis Vuitton platejat d’aire astronàutic. O Michelle Williams, amb un vestit senzill però ben contrastat per un llacet negre al coll, i tall de cabells ben curt, estil Mia Farrow. Ara bé, la reina de la catifa vermella estava decidida d’antuvi. Si habitualment Emma Stone roba mirades i sospirs a cada moqueta que trepitja, aquella era la seva nit i no va fallar: el vestit que duia, un Valentino color ‘nude’ coherentment decorat amb estrelletes, i amb l’esquena nua, va ser un dels triomfadors glamurosos de la nit.

I, en l’apartat de modelets discutible, Jessica Chastain es va endur bona part de les crítiques pel seu vestit d’escot pronunciat però gràcia relativa, accentuat per un collaret que relliscava per la regatera fins quedar atrapat. Sofía Vergara també anava llampant fins l’estridència, però l’actriu de ‘Modern family’ ha convertit ja això en marca de la casa. Els homes, com acostuma a passar, més avorrits i també més lluny de la piconadora estètica en què es converteix Twitter per a l’ocasió. Alguns, esclar, impecables: com el director-dissenyador Tom Ford (vestit, ehem, d’ell mateix). Donald Glover també destacava, per la seva americana i pantalons de color marró intens i llaç morat. O Ryan Gosling, d'impecable blanc.

PALMARÈS

CINEMA

Millor pel·lícula (comèdia o musical)

'La La Land'

'Deadpool'

'20th Century Women'

'Sing Street'

'Florence Foster Jenkins'

Millor pel·lícula (drama)

'Hacksaw Ridge'

'Hell or High Water'

'Lion'

'Manchester by the Sea'

'Moonlight'

Millor director de cinema

Mel Gibson ('Hacksaw Ridge')

Tom Ford ('Nocturnal Animals')

Barry Jenkins ('Moonlight')

Kenneth Lonergan ('Manchester by the Sea')

Damien Chazelle ('La La Land')

Millor actor (drama)

Casey Affleck ('Manchester by the Sea')

Joel Edgerton ('Loving')

Andrew Garfield ('Hacksaw Ridge')

Viggo Mortensen ('Captain Fantastic')

Denzel Washington ('Fences')

Millor actriu (drama)

Amy Adams ('Arrival')

Jessica Chastain ('Miss Sloane'),

Isabelle Huppert ('Elle')

Ruth Negga ('Loving')

Natalie Portman ('Jackie').

Millor actor (comèdia o musical)

Colin Farrell ('The Lobster')

Ryan Gosling ('La La Land')

Hugh Grant ('Florence Foster Jenkins')

Jonah Hill ('War Dogs')

Ryan Reynolds ('Deadpool')

Millor actriu (comèdia o musical)

Annette Bening ('20th Century Women')

Lily Collins ('Rules Don't Apply')

Hailee Steinfeld ('The Edge of Seventeen')

Emma Stone ('La La Land')

Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins')

Millor actor de repartiment

Mahershala Ali ('Moonlight')

Jeff Bridges ('Comanchería')

Simon Helberg ('Florence Foster Jenkins')

Dev Patel ('Lion')

Aaron Taylor-Johnson ('Animales nocturnos')

Millor actriu de repartiment de cinema



Viola Davis ('Fences')

Naomie Harris ('Moonlight')

Nicole Kidman ('Lion')

Octavia Spencer ('Figuras ocultas')

Michelle Williams ('Manchester frente al mar')

Millor guió de cinema



'La La Land' (Damien Chazelle)

'Animales nocturnos' (Tom Ford)

'Moonlight' (Barry Jenkins)

'Manchester frente al mar' (Kenneth Lonergan)

'Comanchería' (Taylor Sheridan)

Millor cançó original de cinema

'Can't Stop the Feeling' ('Trolls')

'City of Stars' ('La La Land')

'Faith'('¡Canta!')

'Gold' ('Gold')

'How Far I'll Go' ('Vaiana')

Millor banda sonora de cinema



'Moonlight' (Nicholas Britell)

'La La Land' (Justin Hurwitz)

'La llegada' (Johann Johannsson)

'Lion' (Dustin O'Halloran i Hauschka)

'Figuras ocultas' (Hans Zimmer, Pharrell Williams i Benjamin Wallfisch)

Millor pel·lícula d’animació

'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

'Vaiana'

'La vida de Calabacín'

'¡Canta!'

'Zootopia'

Millor pel·lícula en llengua estrangera

'Divinas'

'Elle'

'Neruda'

'El Viajante'

'Toni Erdmann'

TELEVISIÓ

Millor sèrie (drama)

'Joc de trons'

'The Crown'

'Westworld'

'Stranger Things'

'This Is Us'

Millor actor de sèrie (drama)

Rami Malek ('Mr. Robot')

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Matthew Rhys ('The Americans')

Liev Schreiber ('Ray Donovan')

Billy Bob Thornton ('Goliath')

Millor actriu de sèrie (drama)

Caitriona Balfe ('Outlander')

Claire Foy ('The Crown')

Keri Russell ('The Americans')

Winona Ryder ('Stranger Things')

Evan Rachel Wood ('Westworld')

Millor sèrie (comèdia/musical)

'Atlanta'

'Blackish'

'Mozart in the Jungle'

'Transparent'

'Veep'

Millor actor de sèrie (comèdia o musical)

Gael García Bernal ('Mozart in the Jungle')

Anthony Anderson ('black-ish')

Donald Glover ('Atlanta')

Nick Nolte ('Graves')

Jeffrey Tambor ('Transparent')

Millor actriu de sèrie (comèdia o musical)

Gina Rodríguez ('Jane the Virgin')

Rachel Bloom ('Crazy Ex-Girlfriend')

Julia Louis-Dreyfus ('Veep')

Sarah Jessica Parker ('Divorce')

Tracy Ellis Ross ('Black-ish')

Issa Rae ('Insecure')

Millor minisèrie o tv-movie

'American Crime'

'The Dresser'

'The Night Manager'

'The Night Of'

'The People v. O.J. Simpson'

Millor actor de minisèrie o tv-movie

Riz Ahmed ('The Night Of')

Bryan Cranston ('All The Way')

Tom Hiddleston ('The Night Manager')

John Turturro ('The Night Of')

Courtney B. Vance ('The People v. O.J. Simpson')

Millor actriu de minisèrie o tv-movie

Felicity Huffman ('American Crime')

Riley Keough ('The Girlfriend Experience')

Sarah Paulson ('The People v. O.J. Simpson')

Charlotte Rampling ('London Spy')

Kerry Washington ('Confirmation')

Millor actor de repartiment de sèrie, minisèrie o tv-movie

Sterling K. Brown ('The People v. O.J. Simpson')

Hugh Laurie ('The Night Manager')

John Lithgow ('The Crown')

Christian Slater ('Mr. Robot')

John Travolta ('The People v. O.J. Simpson')

Millor actriu de repartiment de sèrie, minisèrie o tv-movie